Tout roulait comme sur des roulettes pour le DC United jusqu’à la 80e minute. En avance 2-0, les Montréalais n’avaient pas créé grand-chose jusque-là.

Puis, Sunusi Ibrahim.

Oui, oui, Sunusi Ibrahim. Le roi du Championnat canadien. Celui qui n’avait pas marqué en MLS depuis novembre 2021. D’abord il a réalisé une reprise de la tête décroisée parfaite qui a volé au-dessus du portier adverse et qui a permis de couper l’avance rivale. Il a enchaîné 70 secondes plus tard avec un caviar qu’Ariel Lassiter ne pouvait manquer.

C’était alors l’état de choc au Audi Field et c’est de cette façon que l’Impact ravit un point. Au terme d’un verdict nul de 2-2, mercredi soir, Hernán Losada est venu jouer les trouble-fêtes contre son ancienne équipe.

C’est un premier verdict nul cette saison pour Montréal, mais surtout un premier point gagné après avoir concédé le premier but. Jusqu’à présent, ce n’était aucun point quand l’équipe adverse marquait en premier. Ce scénario est survenu à neuf reprises cette saison, dont huit fois sur la route. La dixième fois a été la bonne pour Montréal.

Les Montréalais voudront bâtir sur cette fin de match déchaînée alors que leurs deux prochaines parties seront à l’étranger. D’abord, contre l’Union de Philadelphie samedi, puis surtout contre les Whitecaps de Vancouver, mercredi en finale du championnat canadien.

Or, ce point vient avec un prix ; le défenseur central Rudy Camacho est tombé au combat après un fort match. Une vilaine collision l’a fait péricliter lors du second but du club de Wayne Rooney et le Français a quitté le duel sur une civière. Une lourde perte pour la charnière centrale.