Le premier tir cadré de la rencontre est survenu à la 54e minute. Ce tir dévié de l’extérieur de la surface s’est vu être le coup de main providentiel, après une prestation sans couleur jusque-là.

Cette frappe anodine a trouvé son chemin jusqu’au fond du filet et a permis au CF Montréal (CFM) d’obtenir son laissez-passer pour la finale du Championnat canadien. Au terme d’un match plus qu’amorphe, le CFM s’est imposé 2-0 mercredi soir contre le Forge FC, équipe de Première ligue canadienne.

Si le derby des frères Choinière, Mathieu du côté montréalais, David du côté d’Hamilton, s’est occupé de divertir comme possible les partisans en première mi-temps, le Bleu-blanc-noir a été plus convaincant après sa réussite. Le Forge a dû ouvrir le jeu et cela a permis au CFM de se créer plusieurs occasions, qui ont souvent bousillées.

Or, le tir d’Ariel Lassiter a sauvé la mise, car tout se déroulait comme le Forge le souhaitait, avec peu d’occasions. Le compte à rebours avant la séance de tirs de penalty était bien entamé.

Sunusi Ibrahim a inscrit le but d’assurance à la 78e minute. L’attaquant québécois Jules-Anthony Vilsaint a aussi obtenu ses premières minutes pour le club, faisant son entrée à la 84e minute.

Le CFM affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre les Whitecaps de Vancouver et Pacific FC, match qui sera disputé plus tard mercredi. La finale sera entre le 6 et 8 juin.