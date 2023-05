D’abord, il y a eu David contre Goliath. Puis, il y a ce remake des studios Choinière qui a pris d’assaut le soccer canadien. La série David contre Mathieu en sera à son troisième volume, alors que le premier espérera faire honneur à la version originale tandis que le second voudra éviter de se prendre une pierre en pleine bouille.

À l’occasion du duel entre le Forge FC et le CF Montréal en demi-finale du championnat canadien, mercredi, les frères Choinière croiseront le fer pour la troisième année consécutive dans le tournoi pancanadien. David visera à défaire son ancien club alors que le cadet voudra triompher une fois de plus.

« C’est toujours le fun [d’affronter mon frère]. Surtout pour notre famille, tout le monde va être là. C’est un évènement spécial, on parlait de ça quand on était petits et qu’on puisse le répéter trois années de suite, c’est le fun », a assuré Mathieu Choinière, qui connaît la meilleure saison de sa carrière avec l’Impact ayant été titulaire lors de 14 des 15 duels cette saison.

Désormais l’un des piliers d’Hernán Losada, Mathieu ne voudra assurément pas voir son frère transformer cette saison remplie de feux d’artifice en pétard mouillé. Toutefois, il n’a pas tenté de mousser l’importance du duel auprès de ses coéquipiers.

Mathieu n’a pas promis quoi que ce soit. Il est l’un de ces joueurs qui prêchent par l’exemple et par son ardeur au travail. Il met toujours l’équipe devant alors ce n’est jamais à propos de lui. Ce serait facile d’axer le tout sur lui et son frère, mais Mathieu ne ferait jamais ça. Aaron Herrera, latéral droit du CF Montréal

S’il se démontre parfois avare de commentaires quand il est question de ses performances et de ses réussites cette saison, il se permet d’élaborer sur les succès de son frère, deux ans plus vieux jour pour jour.

« Plus je regarde les matchs, plus il me surprend », a dit Mathieu au sujet de l’ailier du club de la Première ligue canadienne (PLC). « Il joue vraiment bien, il joue régulièrement aussi. Je pense qu’il a un niveau vraiment intéressant. Ses déplacements sans le ballon sont une grande force. C’est sûr que demain il faudra le surveiller, car il pourra faire mal. Sa progression avec le Forge a été très bonne. »

David Choinière a entamé quatre des six matchs du club et a pris part à cinq rencontres cette saison, ce qui équivaut à son nombre d’apparitions dans l’équipe première du Bleu-blanc-noir. Le joueur de 26 ans a été un rouage important lors de la conquête des trois titres en quatre saisons du club d’Hamilton.

« C’est une équipe renommée dans la [Première ligue canadienne]. Je regarde presque tous leurs matchs à cause de mon frère. C’est une bonne équipe. Elle aime jouer au ballon et proposer du jeu offensif. On s’attend à une bonne opposition », a conclu Mathieu.

Le match le plus important de l’année, dixit Losada

« C’est un match beaucoup plus important qu’un match de MLS », a affirmé l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernán Losada d’emblée.

« C’est une opportunité pour le club de jouer une finale et de gagner un trophée. […] Forge a dit que c’est son match le plus important de l’année. C’est tout aussi vrai pour nous. »

Alors ce ne sera pas le moment pour voir une rotation dans la formation. Losada l’a lui-même confirmé, citant « l’importance » de la rencontre. Toutefois, les Montréalais devront apporter un vent de fraîcheur pour ce duel à domicile après avoir plié l’échine à leurs deux dernières sorties en MLS.

« Nous sommes à deux matchs d’un trophée, donc on ne prend pas ça à la légère », a affirmé le latéral droit Aaron Herrera. S’il y a bien un trophée à portée de main, c’est celui-ci.

Si l’Impact devait prendre la mesure du Forge, il se mesurait au vainqueur de la partie entre les Whitecaps de Vancouver et le Pacific FC en finale du Championnat canadien, qui sera disputée entre le 6 et le 8 juin.