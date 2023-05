(Zurich) La FIFA a prolongé d’une autre saison sa décision de permettre aux joueurs et aux entraîneurs de suspendre leurs contrats avec des clubs ukrainiens et russes, lundi, même si elle pourrait être traînée devant les tribunaux par le club ukrainien Shakhtar de Donetsk.

Associated Press

La FIFA avait adopté une mesure provisoire moins de deux semaines après le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022.

Elle avait alors déclaré que l’objectif était « de protéger les joueurs et entraîneurs étrangers qui ont dû fuir les territoires ukrainien et russe en raison du conflit et qui ne souhaitent plus y retourner en raison des circonstances actuelles ».

Cette décision avait été renouvelée l’an dernier, et sera maintenant en vigueur jusqu’en juin 2024.

Cependant, les joueurs et les entraîneurs qui ont rejoint les clubs de ces pays après la première prolongation de cette décision de la FIFA en mars 2022 ne seront pas admissibles à cette protection, tout comme ceux qui ont accepté des prolongations de contrat avec ces clubs après cette date.

Ce règlement irrite les clubs ukrainiens et russes qui estiment que leurs droits sont bafoués puisque leurs joueurs sont admissibles à des prêts, et ajoutent que ces prêts leur coûtent des millions de dollars en frais de transfert.

Le Shakhtar et plusieurs clubs russes ont perdu d’autres causes similaires devant le Tribunal arbitral du Sport, qui a maintenu en janvier la validité de la décision de la FIFA.