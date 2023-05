Le cliché et l’album souvenir

Aucun coffret DVD ou d’édition spéciale pour le Blu-ray ne sera fait pour cette rencontre qui avait pourtant tous les acteurs nécessaires pour un match d’anthologie. Or, le CF Montréal ne pourrait plus s’en moquer.

Pour fêter son 30e anniversaire, lors d’un derby à guichets fermés, l’Impact s’est imposé 2-0 face au Toronto FC, samedi soir au stade Saputo. Une deuxième victoire en cinq jours contre leur rival et un sixième gain consécutif, toutes compétitions confondues.

Les clichés ne pourront être plus vrais. Les Torontois sont arrivés en voulant jouer les trouble-fêtes, mais ils se sont ultimement sabordés. Un carton rouge a été pris par Toronto avec un peu plus de 30 minutes à faire en raison d’une décision intelligente. Leurs manques d’ardeur au travail sont ensuite venus les hanter.

Après une première demie où les visiteurs ont eu le dessus, Lassi Lappalainen et Chinonso Offor ont marqué en seconde mi-temps pour permettre à Montréal de triompher. Les partisans du Bleu-blanc-noir ont non seulement enterré le contingent napolitain présent, mais ils en ont même profité pour se payer la tête du duo italien du TFC en Federico Bernardeschi et Lorenzo Insigne.

Les Torontois ont démontré plus de combativité après la rencontre, où il y a eu du rififi entre les deux clans.