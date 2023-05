PHOTO MATTHIAS SCHRADER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le joueur de soccer canadien Alphonso Davies a été élu au sein de l’équipe d’étoiles de la Bundesliga, première ligue de soccer allemande.

La Presse Canadienne

Davies, qui est âgé de 22 ans et originaire d’Edmonton, a inscrit un but et quatre aides avec le Bayern Munich. Sa saison a été écourtée en raison d’une blessure à une cuisse subie le 23 avril.

Il a été accompagné sur l’équipe d’étoiles par ses coéquipiers Matthijs de Ligt et Jamal Musiala.

Les partisans votaient pour la composition de l’équipe d’étoiles à partir d’une liste de 40 candidats.

Le mois dernier, Davies a été élu joueur de l’année de la Concacaf pour une deuxième année de suite.

Davies a disputé 39 matchs en carrière avec l’équipe canadienne, marquant 13 buts et 16 aides. Il a aidé le Canada à participer à la Coupe du monde pour une première fois en 36 ans en 2022, marquant le premier but de l’histoire de l’équipe à cette compétition.