L’heure est à la célébration du côté du CF Montréal. Le club vient de remporter ses cinq derniers duels, toutes compétitions confondues, et il compte poursuivre sur sa lancée samedi, lors du match phare entourant les commémorations de son 30e anniversaire.

Pour l’occasion, les Montréalais pourront réussir un doublé contre leurs rivaux torontois en s’imposant pour la seconde fois en cinq jours.

« L’affrontement contre le Toronto FC est juste tombé comme ça. Le premier match joué par l’Impact était le 14 mai 1993. Là notre match tombe le 13 mai presque pile sur la date et contre nos rivaux. Ça va être un match spécial », a lancé le président du Bleu-blanc-noir, Gabriel Gervais, en entrevue avec La Presse.

PHOTO CHRIS YOUNG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le CF Montréal tentera samedi de signer une deuxième victoire en cinq jours contre ses grands rivaux du Toronto FC.

Le club prévoit recevoir d’anciens joueurs et des personnalités sportives pour fêter l’évènement.

Pour célébrer son 30e anniversaire, le club est revenu à ses couleurs d’origine avec le bleu, le blanc et le noir au centre de son nouveau logo. Toutefois, il joue avec son maillot gris depuis le début de la saison à l’étranger, mais aussi à domicile. Du moins, pour l’instant.

Le club a décidé de tenir plusieurs soirées thématiques qui viendront ponctuer la saison de son anniversaire. Il a notamment introduit « l’éternel capitaine » Patrice Bernier au Mur de la renommée à la mi-temps de la dernière rencontre de l’Impact au stade Saputo, samedi dernier. Or, il devrait être le seul membre à faire son entrée cette année.

Ce sera la stratégie du club pour célébrer cet anniversaire : y aller avec plusieurs évènements au lieu d’une seule grande consécration.

PHOTO ALLEN MCINNIS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Patrice Bernier (au centre) a été intronisé au Mur de la renommée du CF Montréal, samedi dernier.

Souvenirs d’enfance

Le 30e anniversaire a permis à Gabriel Gervais de relater ses souvenirs d’ancien joueur et d’ancien partisan.

« Moi, j’allais voir l’Impact jouer dans les années 1990 et j’étais là pour la finale en 1994, s’est rappelé l’ancien numéro 8. J’étais au cégep à ce moment-là. Je n’ai pas couru sur le terrain après la victoire, mais j’aurais peut-être dû… »

En 2004 j’ai remporté le championnat sur cette même pelouse et les gens sont venus sur le terrain et ç’a été très spécial. […] Je suis extrêmement fier d’avoir fait partie de cette histoire. Gabriel Gervais, président du CF Montréal

Cette histoire a été marquée par des succès, particulièrement avec le troisième championnat en 2009 sous la barre de Marc Dos Santos. Quelques années plus tard, en 2012, le club a fait son entrée en MLS et est arrivé parmi les grands.

Des passages plus creux, il y en a eu aussi. Le club a été en faillite en 2001 et sa survie n’a tenu qu’à un fil pendant quelques mois. Il a également vécu une crise lors de son changement de nom et de logo en janvier 2021.

Néanmoins, le récit de l’Impact s’est écrit avec des hauts et des bas. Le club s’est fait la réputation de force tranquille en Ligue des champions. Contre vents et marées, les Montréalais sont passés à un doigt des demi-finales, mais ont vécu le traumatisme Santos Laguna avant de plier l’échine. Puis en 2015, le club s’est qualifié pour la finale continentale, mais a baissé pavillon au Stade olympique devant 61 004 spectateurs. Des moments névralgiques de son histoire.

Selon Gervais, ce sont les succès et les périodes creuses de l’organisation qui ont marqué au fer rouge l’équipe. Le fil conducteur demeure toutefois le même : Joey Saputo.

« Joey et la famille Saputo ont toujours redonné à la communauté au travers du développement du beau sport qu’est le soccer. Ça, ça n’a pas changé. Quand le club est arrivé en MLS, peut-être que la mission et les valeurs du club étaient moins prédominantes, mais elles ont toujours été les mêmes. Et c’est pour ça qu’on est encore ici », a-t-il noté.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Joey Saputo, président du conseil d’administration du CF Montréal, et Gabriel Gervais, président et chef de la direction du club

Pour 30 autres années

Gervais est catégorique, l’avenir du club est à Montréal. Certes, il profite de ses premières années en poste pour tout réévaluer.

L’avenir du club est-il au stade Saputo ? Possible. Ailleurs ? Possible aussi. La grande mission de Gervais et du CFM sera d’amener l’équipe dans le vert pour ce qui est des finances. Mais d’ici là, le président est déjà fier du chemin parcouru.

« J’aurais tellement aimé avoir une Académie comme les joueurs ont aujourd’hui quand j’avais 13 ou 14 ans. On n’avait pas cette infrastructure-là. J’ai rêvé de jouer professionnel, de jouer à la Coupe du monde, mais si ma génération avait eu accès à tout ça, qui sait ce qu’on aurait pu réussir. Moi, le futur, je le vois d’un très bon œil. Et en plus avec le volet féminin qui s’en vient, je trouve que c’est vraiment excitant. »

Si un club professionnel féminin n’est toujours pas dans les cartons, qui sait dans quelques années, surtout avec un volet féminin à l’Académie, si le club changera son fusil d’épaule. Fort à parier que dans 30 ans, il y aura bien d’autres récits à ajouter à cette liste.