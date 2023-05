Les joueurs des équipes nationales féminine et masculine prient Soccer Canada, qui tient son assemblée générale annuelle cette semaine, à St-Jean, au Nouveau-Brunswick, d’apporter des changements à son leadership.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Dans une lettre aux présidents des fédérations provinciales, les joueurs disent que le soccer au Canada « arrive à moment charnière et nous sommes très inquiets des habiletés de la direction de Soccer Canada de mener l’organisme dans le futur ».

« Depuis trop longtemps, nous avons dû négocier avec des dirigeants qui n’étaient pas préparés à apporter les changements nécessaires au bien des joueurs et membres du personnel actuels et futurs, ainsi que pour l’avenir du soccer au Canada, ont écrit les joueurs dans cette lettre, dont La Presse Canadienne a obtenu copie. Nous sommes de plus en plus inquiets que les décideurs de Soccer Canada n’aient pas agi dans le meilleur intérêt du sport au pays.

« Nous croyons qu’un changement de vision nécessite un changement de leadership, dont tout le personnel de direction dévoué à l’ancien leadership, à l’ancienne vision. […] Nous vous prions d’utiliser votre vote lors de cette assemblée générale annuelle pour appuyer de nouvelles voix et d’effectuer un réel changement. »

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Nick Bontis, ancien président de Soccer Canada

Le conflit à la fédération nationale a mené à la démission du président Nick Bontis, une position élue au sein de Soccer Canada, en février. Earl Cochrane a annoncé le mois dernier sa démission à titre de secrétaire général, plus haut poste administratif de l’organisation.

L’ex-olympienne Charmaine Crooks a été nommée présidente intérimaire. L’ex-vedette de l’athlétisme canadien fait partie du conseil d’administration de la fédération depuis 2012-13 et agissait à titre de vice-présidente depuis janvier 2021.

L’ex-capitaine du Canada Jason deVos, membre du Temple de la renommée du soccer canadien qui est présentement directeur du développement à la fédération, a été nommé secrétaire général par intérim.

Crooks est défiée par l’ex-vice-président de Soccer Canada Rob Newman à l’élection présidentielle de samedi.

Comme Crooks a été élevée au poste de présidente par intérim, le conseil d’administration a nommé Kelly Brown au poste de vice-présidente intérimaire. Élue directrice indépendante en 2020, Brown ne se présente pas à l’élection pour la vice-présidence, mais demeurera au sein du conseil d’administration.

Les membres du conseil Paul-Claude Bérubé et Dale Briggs tentent toutefois d’être élus à ce poste. Bérubé fait partie du conseil d’administration depuis 2015-16 et Briggs depuis 2019-20.

Trois postes au sein du conseil, qui compte habituellement 14 personnes, dont le président, sont appelés à être réélus.

Dans leur lettre, les joueurs estiment qu’un meilleur groupe de direction, plus de transparence et une meilleure gouvernance sont exigés de Soccer Canada.

« Plus du tiers du conseil d’administration est en place depuis 2018. Pendant cette période de cinq ans, des décisions ont été prises qui ont non seulement eu un impact négatif sur les programmes des équipes nationales, mais également nui au potentiel de croissance du sport au pays. Le soccer est en croissance au Canada, mais il semble que ce ne soit pas en raison de Soccer Canada, mais malgré l’organisme.

« Nous croyons que le moment est venu d’apporter un réel changement au sein de la fédération et nous vous demandons à vous, à titre de présidents des fédérations provinciales, d’utiliser votre vote pour élire de nouvelles voix. De la présidence au conseil d’administration en passant par les employés clés, nous avons besoin de nouvelles voix afin d’apporter d’importants changements à l’organisme. »

La lettre est signée par les membres de l’association des joueurs des équipes nationales féminine et masculine.