Patrice Bernier deviendra le cinquième ancien joueur du CF Montréal à être honoré sur le Mur de la renommée de l’équipe.

La Presse Canadienne

Une cérémonie spéciale est prévue au stade Saputo samedi soir, dans le cadre du match entre le CF Montréal et l’Orlando City SC.

En six saisons en MLS (2012-2017) et trois saisons en A-League (2000-2002), Bernier a disputé 224 matchs en saison régulière avec le CF Montréal et il se classe au troisième rang à ce chapitre dans l’histoire de l’équipe.

En MLS, Bernier a inscrit 15 buts et 25 mentions d’aide en saison régulière. Il a été invité au Match des étoiles de la MLS en 2013. Capitaine de 2014 à 2017, il a notamment aidé l’équipe à remporter le Championnat canadien en 2013 et 2014, et à accéder à la finale de la Ligue des champions de la Concacaf en 2015, et à la finale de l’Association Est des éliminatoires de la Coupe MLS contre Toronto, en 2016.

Les défenseurs Gabriel Gervais et Nevio Pizzolitto ont été intronisés au Mur de la renommée le 17 mars 2018, puis le gardien Greg Sutton a à son tour reçu cet honneur le 6 juillet 2019. Le nom de Mauro Biello a été ajouté au Mur le 16 juillet dernier.

Les joueurs sont sélectionnés selon des critères précis. Ils doivent avoir disputé un minimum de 100 matchs avec le club, avoir pris leur retraite du soccer professionnel depuis au moins cinq ans, avoir remporté un honneur individuel ou collectif et avoir joué un premier match avec l’équipe il y a au moins 15 ans.