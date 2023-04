Johnny Russell (7) du Sporting de Kansas City, entouré d’Aaron Herrera (22) et Mathieu Choinière (29) du CF Montréal

PHOTO WILLIAM PURNELL, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS

La plus belle histoire depuis le début de la saison du CF Montréal a continué de s’écrire à coup d’efforts, de deuxièmes efforts, de louanges et maintenant de buts et de passes décisives.

Lors des plus sombres moments en 2023, Mathieu Choinière s’est voulu le phare. Cette mince lueur sous les cieux enténébrés. Maintenant que le ciel s’est éclairci, il demeure le point d’ancrage.

Après avoir inscrit le but d’assurance la semaine précédente, le Québécois a encore fait vibrer les cordages et l’Impact a pris la mesure du Sporting de Kansas City 2-0, samedi soir, pour signer un troisième gain consécutif, toutes compétitions confondues.

Choinière a entamé le premier match de la campagne sur le banc, victime de sa polyvalence et de son statut de joueur non établi. Puis, sa polyvalence l’a servi alors qu’il a dépanné un peu partout sur le terrain compte tenu de blessures aux cadres. Après la deuxième partie, il a été titularisé lors de tous les matchs suivants.

Le voilà maintenant un ténor. Un repère dans le registre des efforts quand ceux-ci n’étaient pas tout à fait fournis par ses partenaires.

Qui plus est, il a été décisif sur pratiquement tous les buts du Bleu-blanc-noir cette saison en MLS. En plus d’être la bougie d’allumage des trois filets du CFM contre l’Union de Philadelphie, il a obtenu la passe décisive sur le premier filet de la rencontre, celui de Bryce Duke.

C’est sans surprise que le natif de Saint-Alexandre trône au premier rang des buteurs et des complices du onze montréalais. C’est toutefois son abnégation qui a surtout retenu l’attention depuis le début de la campagne.

Choinière et ses coéquipiers ont soutiré un deuxième blanchissage en autant de matchs, ont marqué pour la première fois de la saison sur la route et ont obtenu leurs premiers points à l’étranger.

Le CFM reprendra le collier samedi prochain alors qu’il recevra la visite d’Orlando City.