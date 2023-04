(Barcelone) L’ailier international français Ousmane Dembélé a réintégré le groupe du FC Barcelone pour le match contre le Betis Séville samedi, trois mois après sa blessure à la cuisse gauche fin janvier, a annoncé le Barça sur les réseaux sociaux.

Agence France-Presse

« Il nous a manqué. C’est le meilleur footballeur dans le un contre un. Il y a en très peu des comme lui dans le monde. Demandez aux latéraux de la Liga contre qui ils souffrent le plus. C’est un joueur avec une vitesse folle, qui crée des différences. C’est logique qu’il nous ait tant manqué », a réagi Xavi vendredi en conférence de presse d’avant-match.

Selon le technicien catalan, il y a encore quelques semaines, « les sensations n’étaient pas bonnes, la lésion musculaire se trouvait dans une zone qui s’activait au moment des tirs, et qui était plus difficile à cicatriser. Mais lui va bien, il est heureux. On verra si on le titularise ou si on le lance en cours de jeu pour qu’il crée plus de différences avec sa vitesse… Mais c’est une très bonne nouvelle pour nous », a ajouté Xavi.

Le 28 janvier à Gérone, lors de la 19e journée, Dembélé avait dû céder sa place à la 25e minute en raison d’une douleur au-dessus du genou gauche, après un sprint.

Alors que les pépins physiques semblaient l’avoir épargné depuis près de deux ans, cette nouvelle blessure est venue s’ajouter à la série de blessures dont a souffert Dembélé depuis son arrivée au Barça en 2017.

L’explosif ailier est revenu à l’entraînement il y a quelques jours, mais n’a pas été inclus dans le groupe blaugrana pour le déplacement sur le terrain du Rayo Vallecano, où le Barça s’est incliné 2-1.

Le défenseur danois Andreas Christensen devrait faire également son retour de blessure pour le match contre le Betis, samedi.