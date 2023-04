(Montréal) On dit que la patience est une vertu et les signes encourageants que la défensive du CF Montréal a récemment montrés semblent donner raison à ce proverbe.

Simon Servant La Presse Canadienne

Tout s’est écroulé pour le Bleu-blanc-noir au début du mois d’avril. Après avoir subi un cinglant revers de 5-0 aux mains des Whitecaps à Vancouver, il s’est fait dominer 4-0 par le Revolution à Foxborough.

Malgré le début de saison difficile et les résultats qui n’arrivaient pas, l’entraîneur-chef Hernan Losada a maintenu le même discours. Il a demandé à ses joueurs de rester unis et aux partisans d’être patients.

La défaite de 1-0 au stade Saputo contre D. C. United, il y a deux semaines, n’a rien fait pour calmer la grogne, mais soudainement, deux gains consécutifs de 2-0 à domicile, face à Vaughan Azzurri et aux Red Bulls de New York, ont prouvé que Losada avait peut-être raison.

« La défensive, les moments de pression, les blocs bas, tout ça se joue à 11 joueurs. Après le premier quart d’heure, nous avons connu un bon match défensivement contre les Red Bulls. L’esprit de combat a été exceptionnel pour tous les joueurs. C’est la mentalité que nous voulons garder pour toute la saison. Le langage corporel de tout le monde était positif », a mentionné Losada, jeudi, avant l’entraînement des Montréalais au Centre Nutrilait.

Le réveil est survenu à la suite de la transaction qui a envoyé le vétéran défenseur Kamal Miller à l’Inter Miami CF en retour du milieu de terrain Bryce Duke et de l’attaquant Ariel Lassiter.

Évidemment, Miller n’était pas à blâmer pour tous les déboires défensifs du CF Montréal et il est clair que la confiance semble de plus en plus présente sur le terrain, tant à l’entraînement que lors des matchs.

Surtout que lors du duel face aux Red Bulls, la troupe de Losada a su protéger une avance d’un but pendant 25 minutes alors qu’elle devait se débrouiller à 10 contre 11.

« Nous sommes concentrés sur notre forme en défensive. Pas uniquement les cinq joueurs à l’arrière, mais toute l’équipe. Nous sommes confortables et nous avons l’air dans de bonnes dispositions, a indiqué le défenseur Joel Waterman. Contre les Red Bulls, nous avons également bloqué des tirs et fait le nécessaire pour obtenir un blanchissage. Nous aimerions avoir 11 joueurs sur le terrain, mais ça nous a donné de la confiance de défendre à 10. »

« Lorsque notre adversaire a le ballon, lorsqu’il contre-attaque, nous semblons mieux installés, plus compacts et prêts à défendre en équipe. Avec plus de matchs et de cohésion, nous serons encore meilleurs », a ajouté le défenseur George Campbell.

Waterman est un de ces vétérans qui a récemment élevé son jeu d’un cran. Après avoir mal paru à quelques occasions face aux Whitecaps et au Revolution, il s’est mieux tiré d’affaire à ses deux dernières sorties.

Depuis le départ de Miller, le Britanno-Colombien de 27 ans est utilisé du côté gauche du terrain, où il n’a jamais joué en carrière dans la MLS.

« Je commence à retrouver mon jeu, mais c’est toutefois difficile de s’ajuster à ce côté gauche. Ça va me prendre du temps pour créer des jeux et ouvrir le jeu de ce côté. C’est différent de l’an dernier parce que j’ai joué toute la saison à droite. Ça demande des ajustements et je veux vraiment aider l’équipe sur le plan défensif », a dit Waterman.

Le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard, a ajouté de la profondeur à la défensive il y a un mois en rapatriant Gabriele Corbo, qui avait disputé 14 matchs avec l’équipe en 2022.

Campbell, acquis d’Atlanta United pendant la saison morte, a quant à lui effectué un retour au jeu la semaine dernière, prenant part à 15 minutes contre le Vaughan Azzurri et une minute face aux Red Bulls.

Campbell avait fait bonne impression au camp d’entraînement avant de se blesser à long terme à la suite d’un tacle de son coéquipier Mason Toye. Le grand défenseur se dit maintenant prêt à venir gagner un poste à l’arrière, peu importe l’endroit sur le terrain, même si la compétition est féroce à cette position.

« La compétition est très saine et c’est une bonne chose d’avoir autant de très bons défenseurs centraux. J’ai confiance en mes habiletés alors j’ai l’impression que je peux aider l’équipe autant que quiconque, sinon plus. Je veux mériter un poste et être partant, peu importe où l’entraîneur souhaite que je joue. C’est bien d’avoir de la compétition à cette position parce que nous en aurons besoin pendant la saison », a-t-il noté.

Plusieurs joueurs ont fait du progrès en ce qui concerne leur blessure, dont les milieux de terrain Samuel Piette, Matko Miljevic et Lassi Lappalainen ainsi que l’attaquant Romell Quioto, mais Losada a fait savoir qu’aucun d’entre eux ne sera de retour au jeu samedi soir, contre le Sporting de Kansas City.