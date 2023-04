Euro-2028

Candidature commune pour le Royaume-Uni et l’Irlande

(Paris) Trois dossiers de candidature à l’organisation des éditions 2028 et 2032 de l’Euro de football ont été transmis à l’UEFA, a annoncé l’instance mercredi, avec un duel confirmé pour 2028 entre la Turquie d’une part et une alliance entre le Royaume-Uni et l’Irlande d’autre part.