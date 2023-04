« Il ne faut pas oublier que ma fameuse phrase : “ Si vous voulez voir des stars allez ailleurs ”, était précédée par : “ Ici les gens viennent pour une équipe ”. »

Ce sont les propos tenus par Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal. Ceux qui ont souhaité un changement de paradigme dans la philosophie du grand manitou du projet sportif de l’Impact devront passer leur tour, car le Belge tient mordicus à son plan de match. Et ce malgré les six matchs qu’il a jugés « catastrophiques ».

Donc oubliez l’arrivée d’un légendaire buteur en déclin, car ça ne sera pas de si tôt.

Dès son entrée en poste Renard a posé les balises de son plan en faisant l’acquisition de jeunes joueurs. Sa stratégie a particulièrement porté ses fruits l’an dernier quand il a pu vendre Alistair Johnston, Ismaël Koné et Djordje Mihailovic pour plusieurs millions de dollars en plus de connaître une saison couronnée de succès.

C’est dans cette optique de nouveau cycle qu’il a fait l’acquisition de Bryce Duke — et Ariel Lassiter — de l’Inter Miami en retour du défenseur central canadien Kamal Miller et une somme de 1,3 million en montant d’allocation général (GAM). Un accord qui survient après des mois de négociations et de préparation, a-t-il précisé jeudi matin devant les médias montréalais.

La transaction d’hier ce n’était pas de la panique. On avait préparé ce transfert avec l’arrivée de [George] Campbell et [Gabriele] Corbo en défense centrale. On aurait toutefois préféré vendre Kamal en Europe pour éviter de renforcer un concurrent direct. Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal

Et pour prouver son point, Renard a mentionné avoir fait une première offre pour Duke il y a deux ou trois mois qui a été refusée. En voyant le manque de succès présentement au poste de milieu offensif, il est revenu à la charge.

C’était également dans les cartons de l’Inter Miami d’acquérir Miller depuis un moment selon Renard. Or, le renvoyer en Floride, c’est une solution de dernier recours pour le chef de la direction sportive du CFM puisqu’aucune offre n’est venue de l’Europe pour Miller.

Faire fructifier ses investissements

Il y a un peu plus d’un an, l’Inter Miami mettait la main sur Duke pour une somme de 100 000 $ en GAM. À peine un an plus tard, le Bleu-blanc-noir a délié les cordons de sa bourse en envoyant Miller, un défenseur bien établi dans le circuit et 1,3 million en GAM pour faire son acquisition.

Avec ce constat, difficile de voir Miami comme perdant. Et pourtant.

L’Impact a fait l’acquisition de Mihailovic, un produit de l’académie du Fire de Chicago pour 1 million en GAM. Johnston n’a rien coûté au Nasville SC puisqu’il est issu du repêchage. Il a été vendu à Montréal pour 1 million en GAM. Idem pour Miller, un choix d’Orlando City au repêchage, qui a été transigé au Bleu-blanc-noir pour 225 000 $ GAM.

Renard a expliqué que si les autres clubs ont cru gagner la transaction au départ, qu’ultimement c’est le CF Montréal qui a engrangé le plus de profit avec les joueurs en question.

« N’ont-ils pas perdu la transaction ? » a-t-il lancé.

Si Renard a conservé un pourcentage d’une éventuelle revente dans le cas de Miller — au-delà de 25 % —, il a aussi tenu à remettre les pendules à l’heure quant à sa réelle valeur : « Zimmerman, le meilleur défenseur du circuit l’an dernier, vaut 1 million GAM. Donc vous pouvez croire que la valeur de Kamal n’est pas loin de ça ».

Renard espère que la transaction de Duke s’inscrira dans la même lignée de coups fumants et qu’il sera le premier jalon de ce nouveau cycle.