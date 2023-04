(Londres) La Premier League a annoncé mardi qu’elle allait organiser l’été prochain un tournoi d’avant-saison avec six clubs aux États-Unis, dont Chelsea et Newcastle seront les têtes d’affiche.

Agence France-Presse

Aston Villa, Brentford, Brighton et Fulham sont les quatre autres participants de la compétition baptisée « Premier League Summer Series » et qui se tiendra du 22 au 30 juillet dans cinq villes de la côte est.

« Nos clubs ont des supporters incroyables aux États-Unis qui suivent les équipes passionnément tout au long de la saison », a assuré le directeur général de la Premier League, Richard Masters, cité dans le communiqué.

Cela traduit aussi la montée en puissance des investisseurs américains dans les clubs de l’élite anglaise.

Aston Villa, Chelsea et Fulham, parmi les clubs prenant part au tournoi, sont sous pavillon américain, de même qu’Arsenal, Bournemouth, Crystal Palace, Leeds, Liverpool, West Ham et Manchester United, même si les Red Devils pourraient changer prochainement d’actionnaire principal.

Le premier match opposera Chelsea à Brighton à Philadelphie le 22, avant Fulham-Brentford et Newcastle-Aston Villa dans le même stade, le lendemain.

Six autres rencontres se tiendront à Atlanta (Géorgie), Orlando (Floride), Harrison (New Jersey) et Landover, près de Washington DC.

L’instance avait déjà organisé un Premier League Asia Trophy qui se tenait tous les deux ans et qui a compté neuf éditions en Chine, Hong Kong, Malaisie, Singapour et Thaïlande.