Crew de Columbus

Quand Farsi et Nancy riment avec succès

Mohamed Farsi a reçu et maîtrisé le ballon sur le long de la ligne de touche. Il a d’abord fixé son rival, puis l’a attaqué de front. Grâce à un crochet extérieur, son marqueur a été largué et le Québécois a eu le champ libre. Son centre au ras du sol a été parfait et a permis au Crew de Columbus de prendre les devants 2-0 contre le DC United.