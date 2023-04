(Montréal) Certains partisans du CF Montréal semblent déjà avoir lancé la serviette, mais les joueurs sont déterminés à attirer leurs bonnes grâces.

Simon Servant La Presse Canadienne

Moins de deux jours après avoir encaissé un autre cuisant revers à l’étranger, les hommes de Hernan Losada ont repris l’entraînement au Centre Nutrilait, lundi, et sous l’œil attentif d’Olivier Renard, le vice-président et chef de la direction sportive du Bleu-blanc-noir.

La scène était différente de celle de jeudi dernier au terrain d’entraînement du CF Montréal. La glace avait été troquée pour la pelouse et un bon vent soufflait pendant les exercices. Un vent qui pourrait représenter une métaphore de ce qui est à venir pour l’équipe. Du moins, c’est ce qu’elle souhaite sans doute.

À la suite de sa défaite de 4-0 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, la troupe montréalaise a amorcé la huitième semaine d’activités de la MLS au 15e et dernier rang de l’Association Est aux chapitres des points (trois), des buts marqués (trois), des buts alloués (16) et du différentiel (moins-13).

Le CF Montréal (1-5-0) a perdu ses cinq matchs à l’étranger cette saison sans même inscrire un seul but et il a dû jouer à 11 contre 10 pour signer sa seule victoire de la campagne, au Stade olympique, il y a près d’un mois. À une époque où les partisans semblaient avoir encore espoir de voir leurs favoris accomplir de grandes choses.

Pour le vétéran milieu de terrain Victor Wanyama, il est maintenant temps pour lui et ses coéquipiers de jouer avec fierté pour aller chercher un maximum de points.

Tout le monde travaille fort et se bat pour le club et pour les partisans. Je vous assure qu’il n’y a personne qui saute sur le terrain et qui ne fait que jouer pour jouer. Nous jouons pour la fierté de l’équipe et des partisans. Tout le monde est ici pour ça. Tout le monde est concentré là-dessus et à s’améliorer. Victor Wanyama

La bonne nouvelle pour les joueurs montréalais, c’est qu’ils pourraient redresser la barque à domicile. Ils se tiendront loin des terrains adverses pour un petit bout, alors que leurs trois prochains matchs, incluant celui contre Vaughan Azzurri en Championnat canadien, auront lieu au stade Saputo.

« Il faut se ressaisir, mais ce n’est pas simple lorsque tu viens de disputer deux matchs à l’extérieur et que tu viens d’encaisser beaucoup de buts. Nous devons bien faire devant nos partisans, c’est une obligation. Ils ont confiance en nous même si les résultats ne sont pas ceux escomptés actuellement. Si nous gagnons nos matchs à domicile, nous allons remonter au classement. C’est bien beau de le dire, mais il faut maintenant agir », a soutenu le défenseur Zachary Brault-Guillard.

Les porte-couleurs du CF Montréal savent que les débuts de saison sont souvent compliqués. La météo peut imposer beaucoup de déplacements et n’offre pas toujours des conditions optimales pour l’entraînement. L’équipe doit en plus disputer plusieurs matchs à l’étranger et le corps des joueurs est mis à rude épreuve.

Au-delà des blessés, ce sont aussi les changements de routine et le manque de stabilité qui viennent s’ajouter aux embûches d’une équipe qui en compte déjà suffisamment.

« Il faut toujours partir. Quand ce n’est pas au Stade olympique, c’est au cégep Marie-Victorin. Ensuite, nous nous entraînons ici (au stade Saputo) et nous partons à l’étranger. Nous n’avons pas notre terrain fixe, notre routine, a exprimé Brault-Guillard. Tu amorces ta préparation en gymnase, tu t’arrêtes, tu dois passer 20 à 30 minutes dans l’autobus et ensuite tu dois reprendre l’échauffement. Ce n’est pas facile pour le corps, avec toutes les blessures que nous avons subies. »

Le CF Montréal cherche désespérément de la créativité offensive et des façons de générer de l’attaque depuis le début de la saison et les qualités de Brault-Guillard pourraient lui donner l’étincelle nécessaire dans le territoire ennemi.

Relégué au rôle de substitut à Alistair Johnston lors de la dernière campagne, Brault-Guillard a tout de même réussi à marquer quatre buts, dont celui qui a confirmé la place en éliminatoires du Bleu-blanc-noir. Cette saison, le défenseur de 24 ans n’a obtenu qu’un seul départ et il n’a disputé que 170 minutes.

« Ce n’est pas à moi de décider si je mérite un autre départ, mais je donne mon maximum. J’essaie de retrouver mes qualités de l’année dernière, quand je marquais et je faisais la différence, a mentionné Brault-Guillard, qui a discuté avec l’entraîneur adjoint Eduardo Sebrango après l’entraînement. Il faut que je tente plus de choses. Dans les batailles à un contre un, je dois avoir plus confiance en mes qualités et pousser un peu plus comme je le faisais avant. »

Outre les blessés à long terme, Mason Toye n’a pas participé à l’entraînement en raison de ce qui a été qualifié de blessure au genou, samedi. Lassi Lappalainen (jambe gauche) a couru en solitaire pendant quelques minutes avant de quitter le terrain alors que Jojea Kwizera (ischio-jambier) s’est entraîné avec un préparateur physique.