PHOTO MARK STOCKWELL, ASSOCIATED PRESS

On pourrait l’avoir oublié, mais le CF Montréal célèbre son 30e anniversaire cette saison. Les Montréalais sur le terrain ne comptent pas le nombre de bougies qu’ils placeront sur le gâteau, ils comptent plutôt les minutes avant la fin du match.

Après une spectaculaire défaite de 5-0 contre les Whitecaps de Vancouver samedi dernier, le CFM a été surclassé de nouveau. Cette fois, c’est à la 50e minute que la partie a été pliée.

Avec un revers, sans équivoque, de 4-0 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre samedi soir, le CFM connaît son pire début de saison depuis son entrée en MLS. Ça se résume à cinq revers en six rencontres et une victoire arrachée dans les arrêts de jeu alors que son rival jouait à dix. Seule l’édition de 2014 a entamé sa saison avec trois points en six rencontres, mais elle n’avait subi que trois défaites.

Le Bleu-blanc-noir a perdu tous ses matchs sur la route cette saison et n’a pas réussi à faire vibrer les cordages une seule fois lors de ces rencontres. Le seul point positif pour les hommes d’Hernán Losada – outre la grande combativité de Mathieu Choinière – c’est qu’ils retrouveront le stade Saputo samedi prochain contre le fragile D.C. United.

Déjà aux prises avec plusieurs blessés importants comme le capitaine Samuel Piette, Lassi Lappalainen et le gardien James Pantemis, le CFM a possiblement perdu un autre rouage clé lors de la rencontre. Romell Quioto, qui a a eu besoin de l’aide des soigneurs à deux reprises en première demie, n’est pas revenu au jeu pour la seconde mi-temps.

Pratiquement personne n’a été à la hauteur pour le CFM contre le Revolution. Les défenseurs centraux ont tous connu une dure soirée au bureau, particulièrement Kamal Miller, qui a raté plusieurs actions élémentaires. Son début de saison est à l’image des autres cadres de la formation, ils sont tous l’ombre d’eux-mêmes.

Si le Revolution est parmi les meilleures équipes de la MLS au classement, il n’a pas offert du jeu particulièrement convaincant en première demie, mais a retraité au vestiaire avec une priorité de deux buts. Il a complété le boulot dès le début de la deuxième mi-temps avec un troisième filet qui a signé l’arrêt de mort du CFM.