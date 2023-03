(Londres) Blessé début février à un genou, le gardien ex-international français Hugo Lloris a repris l’entraînement avec Tottenham, jeudi, a annoncé le club anglais.

Agence France-Presse

« Hugo est de retour avec l’équipe », ont tweeté les Spurs sur leur compte officiel, au-dessus d’une photo du gardien de 36 ans réalisant une parade.

Lloris s’était blessé à la toute fin du match remporté 1-0 contre Manchester City, le 5 février, après un duel aérien avec le milieu défensif Rodri.

Sans son gardien titulaire et capitaine, Tottenham a connu un série très médiocre avec quatre défaites pour trois victoires et deux nuls, étant éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions par l’AC Milan (0-1, 0-0) et en huitième de finale de la Coupe d’Angleterre par Sheffield United (D2).

Ces résultats décevants ont amené les Spurs à se séparer de leur entraîneur Antonio Conte dimanche dernier.

Actuellement quatrième de Premier League et dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions, ils vont devoir cravacher pour rester dans le top 4.

Après 28 matchs joués, ils doivent encore affronter Manchester United, qui les devancent d’une longueur, Newcastle qui les suit de deux et Liverpool qui est à sept unités, mais ces trois équipes n’ont que 26 rencontres au compteur.