Dans les arrêts de jeu en fin de première mi-temps, Ismaël Koné a reçu le ballon à l’orée de la surface. Il s’est installé, a effacé son marqueur sans difficulté et a pris une puissante frappe enroulée qui s’est échouée dans les gants du portier adverse.

Un peu plus tôt dans la rencontre, le Québécois a habilement maîtrisé de la cuisse une remise de Cyle Larin avant que sa jolie demi-volée ne heurte un bras d’un rival dans la surface et ne donne un penalty aux Canadiens. Koné, dans une confiance absolue, a été tranchant tout au long de la rencontre.

Et malgré l’échec de Larin à convertir le penalty qui lui aurait permis d’obtenir un tour du chapeau, le Canada s’est imposé, sans bavure, 4-1 contre le Honduras en Ligue des nations, mardi soir à Toronto.

« C’est l’une des meilleures performances pour un milieu canadien que j’ai vue ! », a affirmé le sélectionneur de l’unifolié, John Herdman, après la rencontre, au sujet de Koné.

En fait, Herdman en a rajouté : « C’est une performance spéciale. Ça vient confirmer son éclosion comme un grand joueur. Il était au niveau de Jonathan David, Alphonso Davies et Tajon Buchanan ce soir. »

Les trois milieux de terrain ont été dominants. Jonathan Osorio a offert sur un plateau d’argent le premier but de la rencontre à Larin et a marqué le dernier but des siens. Pour sa part, Stephen Eustáquio a envoyé un coup de pied de coin directement sur la tête de Larin pour mener au deuxième filet des Rouges. Sans oublier Koné, qui a été un métronome – et un marathonien – dans l’axe.

Bref, une performance collective qui a fait oublier l’inévitable déclin d’Atiba Hutchinson.

Par ailleurs, même s’il était « ravi » de la performance de ses milieux de terrain, Herdman a pris le temps de lancer quelques pointes envers la qualité des rivaux en CONCACAF.

« Les milieux ont bien joué, mais si on est sérieux dans nos ambitions, on doit affronter de grandes nations. On doit se préparer à se mesurer aux Marcelo Brozović, Luka Modrić et Mateo Kovačić de ce monde. C’est un autre niveau. Affronter des adversaires de la CONCACAF, ça n’aide en rien. Si on ne prend pas le contrôle de notre destinée et on n’affronte pas des adversaires de premier plan, on perd notre temps. »

« Aucune limite pour Koné »

Koné a fait ses débuts professionnels en février 2022 lors d’un match de Ligue des champions dans l’uniforme du CF Montréal. Un an et un mois plus tard, le porte-couleurs de Watford s’est établi comme un cadre de l’équipe canadienne.

Il [Koné] est comme une éponge. Il veut toujours en apprendre davantage. […] S’il garde les pieds sur terre, il n’y a aucune limite pour lui. C’est lui qui est maître de sa destinée. John Herdman, sélectionneur canadien

Avant sa toute première rencontre dans l’uniforme unifolié au Canada, le joueur de 20 ans a reçu le titre de jeune joueur canadien de l’année. Pour le deuxième match consécutif, le Montréalais s’est retrouvé dans le onze partant à la place de l’éternel Hutchinson.

Le capitaine de la formation canadienne ne tient pas rancune à son coéquipier. Il a notamment tenu à souligner sa performance après le duel : « Il joue de façon très mature. Il n’est pas stressé et joue comme s’il était dans sa cour. Son potentiel est très élevé. »

Hutchinson qui, à 40 ans, a soufflé les bougies de deux fois plus de gâteaux que Koné, a pu partager le terrain avec son successeur pendant une trentaine de minutes. Il pourra toutefois se targuer d’être resté debout plus longtemps que son homologue, alors que Koné, qui a sillonné le terrain tout au long de la partie, s’est effondré durant les arrêts de jeu, épuisé.

Si cette fenêtre internationale a été un indice de l’avenir de Koné avec la formation canadienne, il peut espérer à son tour prendre le relais du milieu de terrain de la sélection canadienne. Et peut-être qu’à l’instar d’Hutchinson, il atteindra le plateau des 100 sélections avec le Canada.

Hutchinson, en toute lucidité, a admis qu’il était dans ses derniers moments avec l’équipe canadienne et qu’il souhaitait conclure sa carrière internationale avec un trophée. Une possibilité compte tenu du résultat du match.

Cette victoire a permis aux Canadiens de confirmer leur place dans le carré d’as de la Ligue des nations. Les demi-finales sont prévues pour les 15 et 18 juin à Las Vegas. L’unifolié croisera le fer avec le vainqueur de la rencontre entre le Panamá et le Costa Rica, qui sera disputé mardi soir. Dans l’autre demi-finale, les États-Unis se mesureront au Mexique.

Le gain a également permis au Canada de préserver sa séquence d’invincibilité à Toronto. Les hommes de John Herdman n’ont pas subi la défaite dans la Ville Reine à leurs 21 dernières rencontres, soit depuis 2011.