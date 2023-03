Le CF Montréal retrouvait son public pour un premier match à domicile cette saison. Une occasion parfaite pour renverser la vapeur. Tout a été nécessaire pour conjurer les mauvais sorts. Absolument tout.

Chinonso Offor a fait vibrer les cordages dans les arrêts de jeu et a permis aux Montréalais de soutirer un premier point cette saison. Son but a ensuite été refusé par la reprise vidéo. Mais finalement l’arbitre est retourné visionner la séquence et a accordé le but.

Mais ce n’était pas tout. Romell Quioto a marqué à nouveau dans les arrêts de jeu et le CFM s’est sauvé avec un gain de 3-2, samedi soir au Stade olympique contre l’Union de Philadelphie.

Le CFM a donc été mesure d’empocher ses premiers points de la saison et de faire mouche pour la première fois en 273 minutes de jeu. C’est une première victoire pour Hernán Losada comme entraîneur-chef.

Quioto, qui d’autre, a rapidement délivré le CF Montréal grâce à un penalty. Toutefois plus le match progressait, plus l’Union a prouvé pourquoi il était le vice-champion de la MLS.

Malgré l’expulsion de Julián Carranza sur un deuxième carton jaune avec 21 minutes à faire à la rencontre, le doublé de Mikael Uhre a permis aux visiteurs de renverser la tendance et de prendre les devants 2-1. Une avance qui a tenu jusque dans les arrêts de jeu.