(Manchester) Erling Haaland a égalé un record de la Ligue des champions avec une performance de cinq buts, mardi, et il a propulsé Manchester City vers les quarts de finale de la compétition continentale grâce à une victoire de 7-0.

James Robson Associated Press

L’international norvégien est devenu le joueur à atteindre les 30 buts le plus rapidement au cours de sa carrière quand il a placé les champions anglais en avant 2-0 face au RB Leipzig dans la deuxième manche de leur confrontation en huitièmes de finale.

Âgé de 22 ans et 236 jours, Haaland est aussi le plus jeune joueur à atteindre ce plateau, fracassant la marque de Kylian Mbappé, qui était âgé de 22 ans et 352 jours quand il a marqué son 30e but en Ligue des champions.

Cependant, Haaland, qui avait ouvert la marque sur un penalty à la 22e minute, ne faisait que commencer avec son doublé. Il a complété son tour du chapeau avant la mi-temps, puis est revenu à la charge à la 54e et la 57e minute de jeu.

Lionel Messi et Luiz Adriano sont les seuls autres joueurs à avoir inscrit cinq buts dans un match de la Ligue des champions.

Haaland a été remplacé après 63 minutes, alors que Manchester City menait 6-0. Man City a finalement remporté la série aller-retour au total des buts 8-1.

FC Porto 0 Inter Milan 0

L’Inter Milan a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions pour une première fois en plus d’une décennie grâce à un verdict nul de 0-0 qui lui a donné une victoire de 1-0 au total des buts contre le FC Porto.

Le club portugais est passé près de marquer en fin de match, ce qui aurait forcé la présentation d’une prolongation. Leurs joueurs ont atteint le poteau et la barre transversale dans l’espace de quelques minutes durant les arrêts de jeu.

Les chances de marquer ont été assez rares à l’Estadio do Dragao et l’Inter a fait le nécessaire pour confirmer son billet pour la phase suivante. Le club italien participera aux quarts de finale pour une première fois depuis son élimination en phase de groupes en tant que champion en titre en 2011.

Romelu Lukaku avait inscrit le but qui a fait la différence à San Siro lors de la première manche.