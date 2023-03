(Kigali) Le Maroc participera à la candidature de l’Espagne et du Portugal pour la présentation de la Coupe du monde de 2030, a annoncé la nation africaine, mardi.

Associated Press

L’annonce, qui remet en doute la candidature de l’Ukraine, a été faite par le biais d’une déclaration signée par le roi Mohammed VI et lue lors d’une réunion de la Confédération africaine de football.

« Le Royaume du Maroc a décidé, en collaboration avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour accueillir la Coupe du monde de 2030, est-il écrit dans la déclaration. Cette candidature conjointe, sans précédent dans l’histoire du football, unira l’Afrique et l’Europe, le nord et le sud de la Méditerranée et les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens. »

Le Maroc s’était engagé à participer au concours pour 2030 il y a plus de quatre ans, immédiatement après avoir perdu le vote pour le tournoi de 2026. Les négociations avec les nations ibériques étaient en cours depuis un certain temps, mais le Maroc n’avait jamais été officiellement inclus dans la candidature jusqu’ici.

L’Espagne et le Portugal ont été rejoints en octobre dernier en tant que candidature européenne par l’Ukraine, qui pourrait fort bien se retirer.

La fédération espagnole de soccer n’a pas immédiatement confirmé la participation du Maroc à la candidature, affirmant que les fédérations des trois pays se rencontreraient mercredi au Rwanda avant d’annoncer de possibles changements.

Le Maroc, qui a causé une surprise en terminant en quatrième place au Mondial de 2022 au Qatar, a accueilli le Coupe du monde des clubs de la FIFA en février.

Les hôtes du Mondial de 2030 devraient être choisis en septembre l’an prochain. Les candidatures communes de l’Amérique du Sud et de l’Europe sont favorites. Il est aussi question d’une candidature menée par l’Arabie saoudite impliquant des nations de trois continents.

L’Uruguay, hôte de la première Coupe du monde en 1930, fait partie de la candidature centenaire de l’Amérique du Sud, avec l’Argentine, le Chili et le Paraguay.

Le Canada, les États-Unis et le Mexique présenteront le tournoi en 2026.