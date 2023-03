(Kigali) La Coupe du monde de soccer élargie de 2026, en Amérique du Nord, s’est élargie encore plus mardi.

Graham Dunbar Associated Press

La FIFA a accentué la taille du tournoi pour la deuxième fois — six ans après la première décision en ce sens — en modifiant la structure de la phase de groupe.

En optant pour des groupes comptant quatre pays au lieu de trois, la FIFA a créé un calendrier de 104 parties qui durera près de six semaines, en juin et juillet 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les 16 villes-hôtesses — 11 aux États-Unis, trois au Mexique et deux au Canada (Toronto et Vancouver) — accueilleront 24 parties de plus, qui s’ajouteront aux 80 déjà prévues lors de la Coupe du monde qui, pour la première fois de son histoire, accueillera 48 pays.

Le plan d’origine prévoyait que le Canada et le Mexique allaient accueillir chacun 10 matchs. Les États-Unis devaient présenter les 60 autres, incluant toutes les rencontres de la phase éliminatoire. Maintenant, la FIFA devra décider de quelle manière répartir les parties additionnelles.

La FIFA a déclaré que la décision faisait suite à un « examen approfondi qui a pris en compte l’intégrité sportive, le bien-être des joueurs, les déplacements des équipes, l’attractivité commerciale et sportive, ainsi que l’expérience des équipes et des supporters ».

Le nouveau format de la Coupe du monde comprendra 12 groupes de quatre équipes au lieu de 16 groupes de trois, le plan choisi en 2017. Les deux options prévoyaient un tour à élimination directe de 32 équipes. La finale aura lieu le 19 juillet.

Le format garantit que chaque équipe de la Coupe du monde jouera au moins trois fois au lieu de deux, ce qui donne une phase de groupe très dense de 72 matchs avant d’arriver aux huitièmes de finale. Les quatre demi-finalistes joueront huit matchs, soit un de plus que l’année dernière au Qatar.

L’ensemble de la Coupe du monde 2022 au Qatar a compté 64 matchs pour la septième et dernière édition du format à 32 équipes. La Coupe du monde 1998 en France a été la première à compter 32 équipes.