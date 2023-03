Les membres de l’équipe canadienne de soccer féminin portent leur lutte pour l’équité devant le Parlement canadien ce jeudi.

Neil Davidson La Presse Canadienne

La capitaine de l’équipe Christine Sinclair et ses coéquipières Janine Beckie, Sophie Schmidt et Quinn, qui porte un seul nom, doivent comparaître devant le Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes en après-midi. Les quatre représentent l’équipe nationale féminine de soccer.

À l’instar de leurs homologues masculins, elles sont impliquées dans un conflit de travail difficile avec leur fédération, Canada Soccer.

Les championnes olympiques veulent le même soutien et la même préparation avant la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande que les hommes avant leur match de soccer l’an dernier au Qatar. Les deux équipes veulent que Canada Soccer ouvre ses livres et explique pourquoi leurs programmes sont coupés cette année.

Les femmes, dont le contrat de travail actuel a expiré à la fin de 2021, ont conclu une entente de principe avec Canada Soccer sur la rémunération pour 2022, mais affirment que d’autres questions ne sont pas encore réglées.

Les représentants de Canada Soccer doivent comparaître devant le comité parlementaire le 20 mars.