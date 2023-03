Le CF Montréal accueillera Pumas UNAM (LIGA MX) et D. C. United (MLS) les 22 et 26 juillet respectivement, au stade Saputo, pour amorcer sa phase de groupes de la Leagues Cup 2023.

La Presse Canadienne

L’heure des matchs en soirée sera confirmée à une date ultérieure.

Le CF Montréal participera à cette compétition inaugurale réunissant 47 clubs, soit 18 de la LIGA MX et 29 de la MLS. Ils seront répartis dans 15 groupes pour s’affronter dans un tournoi de type Coupe du monde qui qualifiera trois clubs pour la Ligue des champions de la Concacaf 2024.

Cette première édition de la Leagues Cup se déroulera du 21 juillet au 19 août 2023.

Chaque équipe disputera deux rencontres lors de la phase de groupes. Les deux équipes de chaque groupe comptant le plus de points se qualifieront pour les seizièmes de finale. Il n’y aura pas de match nul lors des rencontres de la phase de groupes. En cas d’égalité après 90 minutes, une séance de tirs au but sera disputée.

Grâce notamment à sa prestation historique en 2022 lors de laquelle le CF Montréal a terminé deuxième au classement de l’Association Est, les Montréalais ont été placés dans le groupe 2 de la région Est.