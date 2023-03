« Tant et aussi longtemps qu’on se crée des occasions, je ne suis pas inquiet », a conclu Hernán Losada après la deuxième défaite des siens en deux sorties.

Après 180 minutes de jeu, le CF Montréal n’a pas encore réussi à faire vibrer les cordages. Il a d’abord été blanchi par l’Inter Miami avant de se refaire jouer le même coup par l’Austin FC, samedi soir.

« Je crois qu’on mérite vraiment plus qu’aucun but et aucun point en deux matchs. Mais ce n’est pas à propos du mérite », a noté Losada.

Force est d’admettre que Losada a raison sur le second point. L’industrie du sport professionnel n’a que les résultats comme barème pour évaluer les performances des sportifs.

Pour en juger les succès ou les échecs : le classement. Le CF Montréal pointe au dernier rang de l’Association de l’Est et est présentement pénultième du circuit Garber.

Le classement ne dit pas tout, cependant. Les troupiers de Losada ont créé 2,2 buts attendus selon le site spécialisé Fbref après deux rencontres. Une marque plus que respectacle – bon pour le 14e rang du circuit – qui confirme ce que le pilote tente d’expliquer.

Le club a des occasions, mais il est incapable de les concrétiser. Malchance, manque de finition ou personnel inadéquat, les lignes sont ouvertes.

Le problème, c’est que Losada compte sur un effectif complet devant, outre l’absence du milieu offensif Matko Miljevic. C’est plutôt en défense centrale que le club a plusieurs éclopés.

Trois défenseurs centraux sont présentement à l’infirmerie : Joel Waterman, George Campbell et Robert Thorkelsson. Lors du dernier match, Samuel Piette a dépanné en défense, mais chose certaine, le bloc défensif peine à tenir le coup depuis le début de la campagne.

En ce qui a trait aux buts attendus de l’adversaire, le CFM en a accordé 4,4. Seuls les Rapids font pire, et généralement, être dans le même tiers que le club du Colorado n’est pas de bon augure.

Sans les prouesses du gardien Jonathan Sirois, le résultat aurait été fort différent. Il est d’ailleurs au premier rang du circuit pour les buts sauvés par match.

Pour citer Losada, Sirois a connu un « top match », qui a également camouflé les lacunes défensives du CFM.

Cela dit, au retour de Waterman en défense centrale, ce qui devrait survenir samedi contre Nashville SC, l’équipe devrait reprendre du poil de la bête.

Mais ultimement, le portrait des séries éliminatoires est basé sur un seul critère : le positionnement au classement. Et le CFM commence sa saison avec deux matchs de retard sur ses rivaux.

Soi-disant quête de rédemption

Après deux rencontres, l’attaquant Mason Toye a foulé le terrain pour un total de zéro minute. En 2021, alors âgé de 22 ans, l’Américain avait inscrit 7 buts en 14 rencontres. Puis les blessures l’ont tenu à l’écart pour le restant de la campagne.

Son retour en 2022 a été tout sauf triomphal. Deux buts – marqués dans la même rencontre – et plusieurs occasions ratées en 18 matchs ont résumé sa deuxième saison sous les ordres de Wilfried Nancy.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Mason Toye

Alors en 2023, avec un nouvel entraîneur-chef, Toye pouvait repartir du bon pied. Cependant, quelques pépins physiques l’ont tenu à l’écart lors de plusieurs matchs en présaison.

Losada a confirmé que Toye, laissé sur le banc à deux reprises, n’a plus aucune blessure « car sinon, il ne serait pas sur le banc ».

Lors des deux dernières rencontres, l’entraîneur-chef argentin a dévoilé son ordre d’attaquants. Romell Quioto a été titularisé à deux reprises, tandis que Sunusi Ibrahim et Chinonso Offor ont obtenu des minutes dans les deux rencontres.

C’est donc dire que Toye, qui touchait le septième salaire en importance de l’équipe en 2022 avec 558 000 $, est tombé au quatrième rang des attaquants.

À noter que le positionnement dans la hiérarchie entre Toye et le jeune attaquant québécois Jules-Anthony Vilsaint est inconnu.

Quand Losada s’est fait demander pourquoi il n’avait pas fait entrer Toye dans la rencontre contre Austin, il n’a pas semblé convaincu que son attaquant américain était la solution.

« Quand tu perds, tu vas toujours parler des joueurs qui n’ont pas joué », a-t-il résumé.

Et il ne s’est pas mis à faire l’apologie de Toye. Peut-être, un jour, son tour viendra, mais entre-temps, il semble évident que Losada ne le voit pas comme un as dans son jeu.