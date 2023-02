Personne n’avait la berlue. Il y avait bien un homme avec un chignon blond, d’une carrure imposante et avec un maillot glissé dans son short en défensive lors du dernier duel du CF Montréal. Un constat qui n’a laissé aucun doute : la banque de candidats pouvant jouer en défense centrale est épuisée.

La pénurie de main-d’œuvre a frappé de plein fouet le CF Montréal lors de sa première rencontre de la saison face à l’Inter Miami, si bien que lors des 30 dernières minutes de jeu, Samuel Piette a fait une apparition dans la charnière centrale.

Une situation plus qu’inusitée pour le milieu défensif.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on a travaillé [en présaison], mais le match demandait ça. Cela a permis à Aaron [Herrera] de reprendre son poste et d’offrir plus de vitesse et de verticalité, ce dont on a manqué en première mi-temps. Naturellement, on a des blessés, mais on m’a mis là afin de poursuivre à construire de derrière », a relaté le Repentignois de 28 ans après la défaite des siens de 2-0 en lever de rideau.

Mardi lors de l’entraînement matinal du club, Piette était de nouveau en défense centrale lors des exercices. Est-ce un indice sur l’identité du joueur qui complétera le trio en défense centrale avec Kamal Miller et Rudy Camacho pour la rencontre contre le Austin FC samedi ? Le temps le dira.

« C’est assez drôle de le voir là-bas, alors je lui donne un peu un passe-droit, a lancé Herrera avec un sourire, à propos de Piette. Mais c’est vraiment un gars prêt à se sacrifier pour l’équipe, donc s’il doit jouer là-bas, il va le faire.

Je crois qu’il a bien performé ! Il gagnait des duels aériens et il est habile avec le ballon, car il est habitué à jouer au milieu. Évidemment, il ne s’y attendait pas. Mais une fois qu’il y était, il a bien fait. Aaron Herrera

Membre permanent du trio l’an dernier, Joel Waterman, a été déclaré forfait quelques dizaines de minutes avant la rencontre contre Miami. Absent de l’entraînement mardi, le Canadien est aux prises avec une blessure dite « mineure ».

Ce retrait à la dernière minute a bouleversé l’ordre des postes en défensive. Par ce manque, Herrera a entamé la rencontre à la droite de Camacho en défense centrale et a dû céder son poste de latéral droit à Zachary Brault-Guillard.

« Ne pas avoir Joel est difficile pour nous, car j’aime aller de l’avant, admet Herrera. En jouant comme défenseur central, je sens que je dois rester derrière et aider à ne pas concéder plutôt qu’aller de l’avant et aider à marquer. […] Jouer en défense centrale m’a un peu limité. »

PHOTO JOHN DAVID MERCER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Aaron Herrera (22) lors du match contre l’Inter Miami CF

L’équipe voulait bien se tourner vers sa profondeur, mais l’Américain Georges Campbell est blessé depuis quelques semaines déjà. Quant au jeune Islandais Róbert Thorkelsson, il est également ennuyé par une petite blessure et a partiellement participé à l’entraînement de mardi.

Herrera, qui a de l’expérience à ce poste, a donc été l’élu pour commencer en défense centrale.

« Je n’ai pas été trop affecté par la décision. Mais c’est plus dérangeant pour Zach [Brault-Guillard] qui pensait être laissé sur le banc. »

Finalement, le CFM a été en mesure de se créer des occasions en première mi-temps même si les résultats ont été mitigés et qu’il a retraité vers le vestiaire avec un retard de 1-0.

« Deux matchs en un »

La décision d’envoyer Piette en défense centrale a été le point de bascule de la rencontre, selon Herrera et Losada.

À la 60e minute, Hernán Losada a retiré Brault-Guillard en faveur du milieu offensif Sean Rea. C’est à ce moment que Piette s’est inséré en défensive centrale.

« Quand Sam [Piette] est descendu en défense centrale, ça ressemblait plus à une défense à quatre en possession, car il jouait un peu plus haut, a fait remarquer Losada. Mais la réalité, c’est qu’on n’a pas de défenseurs sur le banc. On voulait mettre Aaron plus haut et je crois qu’on s’est créé plusieurs occasions. »

Herrera a également souligné plus de réussites sur le plan personnel.

« On aurait vraiment cru deux matchs dans un, a lancé Herrera. J’aime être le gars qui fait des courses derrière la défense, qui va tester leur défensive. Avec notre effectif, c’est vraiment une part essentielle de notre plan de match. »

Est-ce une possibilité pour lui de dépanner en défense centrale et de jouer avec Brault-Guillard ? « On pourrait créer une cohésion. Mais nous n’avons pas joué une seule fois ensemble en présaison puisqu’on se battait pour le poste de latéral droit, donc ça prendrait un certain temps. »

Même si l’abnégation de Piette peut sembler sans égale, le poste de défenseur central semble présenter des problèmes.

Interrogé pour savoir s’il pouvait aider à son tour en défense centrale, Rea a bien ri.

« Non, je n’ai jamais joué là et je ne pense pas être capable non plus », a affirmé le Lavallois de 5 pi 5 po, qui a obtenu ses premières minutes dans le circuit samedi.