(Orlando) Les membres de l’équipe canadienne de soccer féminin ont opté pour le violet, une couleur associée à la lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes, pour leur match d’ouverture contre les États-Unis à la Coupe SheBelieves, jeudi.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Les joueuses, qui sont en dispute avec Soccer Canada, sont arrivées à l’Exploria Stadium en portant des chandails violets. Elles ont aussi porté ces maillots durant l’interprétation des hymnes nationaux. Les Canadiennes porteront également un ruban violet autour de leurs poignets durant la partie.

PHOTO MIKE WATTERS, USA TODAY SPORTS Les joueuses canadiennes ont porté les maillots mauves lors des hymnes nationaux avant la rencontre.

Mercredi, les joueuses se sont entraînées en portant leur uniforme à l’envers, cachant ainsi le logo de Soccer Canada.

Les Canadiennes exigent de recevoir le même appui en prévision de la Coupe du monde féminine de soccer en Australie et Nouvelle-Zélande cet été que les hommes ont reçu lors du Mondial, l’automne dernier au Qatar. Les membres des équipes masculine et féminine ont demandé à Soccer Canada d’ouvrir leurs livres et expliquer les coupes budgétaires dans les deux programmes cette année.