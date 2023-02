Fraîchement débarqué de la Belgique, l’attaquant québécois Jules-Anthony Vilsaint a déclaré mardi qu’il s’adapte progressivement à son nouvel environnement et qu’il compte bien faire sa niche avec le CF Montréal cette saison.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Vilsaint, qui a été acquis en transfert du club belge de première division Royal Antwerp FC le week-end dernier, croit savoir ce qui lui permettra de tirer son épingle du jeu et d’obtenir des minutes de jeu en attaque, une position où il y a congestion avec la première équipe.

« L’adaptation se passe très bien. Le groupe m’a bien accueilli. Je suis un joueur polyvalent, donc peu importe où le coach aura besoin de moi, ça m’ira. Je sais qu’il y a beaucoup de compétition devant moi, mais avec mes qualités je sais que je pourrais amplement aider l’équipe », a évoqué le joueur âgé de 20 ans en visioconférence.

Son stage en Europe pourrait aussi lui permettre de gagner des points auprès du nouvel entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada.

« J’ai appris amplement en Belgique ; c’était plus un style de jeu physique – ce qui me manquait le plus, selon moi. Et je crois que c’est cet aspect physique qui va m’aider en MLS, car j’ai déjà l’aspect foot », a relaté Vilsaint, visiblement confiant.

Losada a cependant refusé de dire s’il aura une place pour Vilsaint dans son onze partant, bien qu’il admette que des opportunités se présenteront en cours de route.

« Nous devions déterminer avant la saison si nous allions jouer avec un ou deux attaquants, ou plus des milieux offensifs. Ça dépend de l’équilibre dans l’équipe, ça dépend des joueurs qui seront disponibles pour le début de la saison, et du niveau des joueurs. Peut-être qu’un joueur ne fera pas partie du onze partant dès le départ, mais ça ne veut pas dire qu’il ne sera pas important pour l’équipe. On verra, il faudra trouver la meilleure solution, la meilleure combinaison », a évoqué Losada.

Une opportunité pourrait toutefois venir plus rapidement que prévu, puisque Losada a indiqué que le milieu de terrain Matko Miljevic s’est récemment blessé.

« Matko a ressenti quelque chose après avoir effectué une frappe du (pied) gauche lors du dernier match. On a décidé immédiatement d’effectuer un changement. Le staff médical doit maintenant déterminer le diagnostic. Je n’ai pas d’informations à son sujet. Il va se soumettre à un test d’imagerie par résonance magnétique, et ensuite on verra les résultats », a expliqué Losada.

L’Argentin a également paru irrité qu’on lui a parlé une fois de plus de l’attaquant Kei Kamara, en conflit avec l’équipe.

« Je n’ai aucune mise à jour au sujet de Kei. C’est ma cinquième ou sixième conférence de presse avec l’équipe, et je sais que c’est un joueur important, mais je crois qu’on exagère en me demandant chaque fois une question à son sujet », a-t-il répondu sèchement à un journaliste.

Quant à Vilsaint, qui a accepté un contrat de deux saisons en 2023 et 2024, assorti de deux années d’option en 2025 et 2026, il ne s’en fait pas outre mesure pour le moment.

« Le plan, c’est de rester ici, à Montréal, pour que je me développe en tant que joueur. Nous n’avons pas discuté d’un prêt en Canadian Premier League (CPL) », a-t-il simplement dit.

Natif de Montréal, Vilsaint possède la double citoyenneté canadienne et haïtienne. Il a notamment porté les couleurs du Panellinios Montréal FC, avant de prendre le chemin de l’Europe en 2020, où il s’est joint aux Young Reds, équipe réserve du Royal Antwerp FC, en mars 2021.

Cette saison avec les Young Reds, il a marqué un but en 10 matchs, dont quatre titularisations, et 384 minutes de jeu.

Sur la scène internationale, Vilsaint fait partie du programme canadien, évoluant avec l’équipe nationale des moins de 20 ans. Le 5 avril dernier, il avait été invité au camp U20 au Costa Rica, mais n’y avait pas participé.

Il avait aussi été choisi sur l’effectif provisoire en vue du Championnat U20 masculin de la Concacaf 2022.