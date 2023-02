L’arrivée d’un nouvel entraîneur-chef peut signifier pour certains joueurs d’avoir à reprendre leur place acquise sous l’entraîneur précédent. Ce semble être le cas des jeunes vétérans du CF Montréal Mathieu Choinière et Zachary Brault-Guillard, qui doivent gagner leur temps de jeu sous Hernan Losada.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Des deux joueurs cependant, c’est le défenseur Brault-Guillard qui semble davantage s’en faire. Au point où on ressent une certaine insatisfaction, presque une frustration.

« Pour l’instant, il essaie de connaître au mieux ses joueurs. On discute, il connaît mes qualités et il veut que je progresse sur mes qualités physiques et techniques », a déclaré mardi le Québécois d’origine haïtienne en visioconférence de la Floride, où l’équipe tient la deuxième phase de son camp d’entraînement.

Son temps de jeu avait tout de même diminué l’an dernier, n’étant utilisé que dans 18 matchs, comparativement à 30 la saison précédente. Ses minutes jouées sont passées de plus de 2000 en 2021 à un peu plus de 600 la saison dernière. Des statistiques qui ne sont pas étrangères à l’arrivée d’Alistair Johnston au sein du onze montréalais.

« Il y a des choses qui ne se sont pas faites, a-t-il dit. Le club m’a resigné : il estime que ma valeur marchande est bonne. […] Mes agents ont parlé avec la direction de certaines choses. Maintenant, c’est à moi de prouver ma valeur et que je peux jouer à ce poste-là. Prouver que je puisse faire de belles choses cette année, d’autant plus belles que l’année dernière avec plus de temps de jeu. Mais il y a des trucs que je ne peux pas contrôler comme joueur. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Samuel Piette et Zachary Brault-Guillard

Brault-Guillard a ajouté du même souffle qu’il ne songeait pas à quitter dans la fenêtre de transferts estivale.

« Mais je suis ambitieux et j’ai envie de jouer. Chaque joueur a envie d’avoir son temps de jeu. Quand tu ne peux pas l’avoir dans ton club, n’importe qui essaierait de le trouver ailleurs. Pour l’instant, je suis avec le CF Montréal et ça se passe très bien. Ce n’est pas pour rien qu’ils m’ont offert un nouveau contrat l’année dernière. Maintenant, nous n’en sommes qu’au début de saison. Il y a un nouveau coach avec de nouvelles idées. Tout est différent. À nous de prouver à lui que chaque joueur mérite sa place. »

Il admet toutefois que s’il avait su avant de signer sa prolongation de contrat que l’équipe irait chercher Johnston l’an dernier et Aaron Herrera pour la prochaine campagne, sa décision aurait pu être différente.

« On ne peut jamais savoir le futur. Si j’avais su, c’est clair que ça aurait un peu changé ma décision. Mais ce n’est pas moi qui contrôle ça, c’est Olivier Renard qui prend ces décisions. Maintenant, signé c’est signé et je dois faire avec. »

Suite logique

Dans le cas de Choinière, qui évolue au milieu de terrain, la transition sous Losada semble se passer plus en douceur.

« J’ai eu la chance de lui parler. Je pense que cette année, je vais jouer un peu dans le même profil, a-t-il dit. Ma polyvalence va faire en sorte que je vais jouer un peu partout. Il a vu les matchs et il compte m’utiliser à plusieurs positions, que ce soit au milieu ou sur les côtés. C’est lui le “boss” et c’est lui qui décide où il me voit aider l’équipe. »

Est-ce que ce pourrait être comme distributeur dans l’axe ?

« C’est certain qu’à la base, je suis un milieu de terrain. Mais l’entraîneur essaie de me faire jouer plusieurs positions et de voir où je pourrais mieux aider l’équipe. C’est certain que chaque fois que je me retrouve au milieu de terrain, je me sens bien et j’éprouve du plaisir. »

Une chose est certaine, il ne voit pas sa polyvalence comme une arme à double tranchant.

« C’est sûr que parfois, je me dis que j’aimerais mieux jouer à une position pour plus facilement prendre mes repères, pouvoir plus facilement m’adapter avec les joueurs. Mais je pense que j’arrive à m’adapter assez bien à n’importe quel poste. Ça joue en ma faveur. Je ne vois pas ça comme un défaut, mais comme quelque chose qui me donne de la valeur et qui me permet de jouer davantage. »