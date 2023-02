(Buenos Aires) Lionel Messi a assuré vendredi qu’il n’avait pas parlé avec Kylian Mbappé de la finale du Mondial gagnée par l’Argentine contre la France et que ses relations étaient bonnes avec son coéquipier du Paris Saint-Germain.

Agence France-Presse

« J’ai déjà été de l’autre côté quand nous avons perdu la finale du Mondial (contre l’Allemagne en 2014 NDLR) et je ne voulais alors rien en savoir, je ne voulais parler de rien qui avait à voir avec le Mondial », a déclaré Messi au journal argentin Olé.

En ce moment, « ni lui ni moi ne voulons en parler ni aborder le sujet. Mais il n’y a aucun problème avec Kylian, au contraire », a-t-il assuré.

« J’ai été très calme au moment de tirer le penalty et pendant toute la finale. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que nous allions être champions », a poursuivi le joueur argentin de 35 ans, « même si le but de 3-3 (marqué par Mbappé) a été le plus dur de tous ». Il « a été marqué à la dernière minute, malgré le jeu qu’on faisait et alors que personne ne s’y attendait ».

Lionel Messi, septuple ballon d’or, a laissé une petite porte ouverte à une participation à la prochaine Coupe du monde en 2026 qui sera organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

« Cela va être très difficile à cause mon âge. Je suis heureux de jouer au football, j’aime ce que je fais et tant que je me sens en bonne condition physique et que je continue d’en profiter, je le ferai. Mais cela me semble très loin jusqu’au prochain Mondial », a-t-il souligné