(Paris) L’attaquant vedette du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé est sorti blessé à la cuisse gauche au bout de 20 minutes du match contre Montpellier, mercredi, à 13 jours du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Agence France-Presse

« Pas trop d’inquiétude », a réagi l’entraîneur Christophe Galtier.

« C’est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Pareil que Sergio (Ramos, également blessé, NDLR), avec l’enchaînement des matchs on ne veut pas prendre de risques avec un calendrier très chargé, ça ne paraît pas très grave ni l’un ni l’autre. On verra bien », a ajouté le technicien en conférence de presse.

« Sur un des duels, Kylian a pris un coup derrière le genou et sur le muscle » dans un choc avec le Montpelliérain Léo Leroy, a poursuivi Galtier.

Le N.7 parisien s’est plusieurs fois touché l’arrière de la cuisse gauche et a fini par demander le changement. Il a été remplacé par Hugo Ekitike (21e).

Les caméras du diffuseur l’ont montré se tenant l’arrière de la cuisse gauche dans les couloirs des vestiaires.

Cette blessure tombe mal, à moins de deux semaines du retour de la Ligue des champions.

Auparavant, Mbappé avait vu deux fois le gardien montpelliérain Benjamin Lecomte repousser son penalty à retirer (8e et 10e minutes).

Quelques minutes plus tard, le défenseur espagnol Sergio Ramos est aussi sorti, touché « à l’adducteur », a expliqué Galtier, remplacé par Renato Sanches (31e).

L’Espagnol a subi un choc tête contre tête avec Stephy Mavididi.