(Londres) Le milieu de terrain danois de Manchester United, Christian Eriksen, touché à une cheville, sera probablement absent jusqu’à fin avril ou début mai, ont annoncé mardi les Red Devils.

Agence France-Presse

« Les examens se poursuivent, mais la première estimation indique une indisponibilité probable jusqu’à fin avril ou début mai », explique le communiqué.

C’est un très gros coup dur pour les Mancuniens, actuellement 4es de Premier League et qui doivent disputer un barrage d’Europa League contre le FC Barcelone les 14 et 23 février.

Eriksen, 30 ans, avait dû être remplacé juste avant l’heure de jeu, samedi, lors du 16e de finale de la Coupe d’Angleterre remporté contre Reading (3-1), à la suite d’un tacle de l’attaquant Andy Carroll (58e).

Non averti après sa faute sur Eriksen — qui avait quitté le stade avec des béquilles —, Carroll avait ensuite reçu un premier carton jaune à la 60e et un second cinq minutes plus tard pour des fautes tout aussi inacceptables.

Miraculé du football après son arrêt cardiaque lors de l’Euro-2020, disputé en 2021, Eriksen était devenu une pièce essentielle du Manchester United d’Erik Ten Hag, dans un milieu à trois extrêmement complémentaire avec le Brésilien Casemiro et le Portugais Bruno Fernandes.

En son absence, le Brésilien Fred, partenaire régulier de Casemiro au sein de la sélection brésilienne, devrait assurer l’intérim.

Il pourrait notamment débuter pour la demi-finale retour de Coupe de la Ligue, mercredi, contre Nottingham Forest, à Old Trafford. À l’aller, Manchester s’est imposé 3-0.