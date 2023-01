Le CF Montréal a annoncé tard lundi la nomination de Sandro Grande à titre d’entraîneur-chef de son équipe de réserve. Il sera épaulé par l’entraîneur adjoint Patrick Viollat.

La Presse

D’entrée de jeu, dans un communiqué, Grande est revenu sur les incidents qui ont fait la manchette au début la décennie.

« Je suis très reconnaissant et heureux d’avoir l’occasion de revenir avec le Club que j’aime depuis mon enfance, a dit Grande. J’ai fait de graves erreurs il y a plusieurs années et je suis profondément désolé d’avoir manqué de respect à qui que ce soit. J’ai énormément appris de celles-ci et je sais que je me joins à une organisation où les valeurs d’inclusion et de diversité sont fondamentales. Je pense qu’il est important de se servir de nos expériences personnelles pour continuellement s’améliorer et corriger nos erreurs du passé. »

Grande a d’abord été libéré par l’Impact en juillet 2009 après avoir empoigné son coéquipier Mauro Biello à la gorge pendant un entraînement. Puis en 2012, ce message a été publié sur son compte Twitter, en réaction à l’attentat au Métropolis visant la première ministre Pauline Marois : « La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c’est de rater sa cible ! ! ! Marois ! ! ! La prochaine fois mon gars ! J’espère ! ».

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Sandro Grande avait été libéré par l’Impact en juillet 2009 après avoir empoigné son coéquipier Mauro Biello à la gorge pendant un entraînement.

Grande a toujours affirmé avoir été piraté. Il a toutefois reconnu la paternité d’un message sur Facebook insultant les souverainistes. Il y parlait alors des « gens du Nord » qui auraient voté pour les souverainistes en les traitant de « colons » (« hillbillies »). Il affirmait que les « séparatistes sont si stupides que c’est inimaginable ».

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a réagi en soirée sur son compte twitter. « Le PQ dénonce vivement cette nomination inacceptable. […] J’ai pris connaissance de ses excuses aujourd’hui qui sont insuffisantes et qui omettent de mentionner le groupe qu’il visait (les souverainistes) ou la personne qu’il souhaitait voir se faire tuer (Pauline Marois). Il affirme plutôt vouloir se conformer aux valeurs de “diversité” du club. Grande n’a pas commis une seule erreur banale ou un tweet de trop un soir, il a tenu à de nombreuses reprises des propos orduriers et criminels visant plus de 2 millions de Québécois indépendantistes. Cette caution tacite par le CF Montréal est intenable et extrêmement malaisante. »

Ses classes

« J’ai travaillé avec des clubs locaux, au Collège Montmorency, avec des garçons et des filles, et je suis confiant d’avoir acquis de la maturité et une grande expérience, a ajouté Grande dans le communiqué. Ce bagage me permet aujourd’hui d’accepter ces nouvelles responsabilités et de revenir au Club pour contribuer au projet du CF Montréal. »

« C’est un entraîneur de qualité qui a pris beaucoup d’expérience et qui a grandi au cours des 10 dernières années. À travers notre collaboration depuis deux ans avec le FC Laval comme club partenaire, il a su nous démontrer sa maturité professionnelle. Il est passionné par notre sport et la formation, en plus d’avoir ce club très à cœur », a déclaré le directeur de l’Académie du CF Montréal, Marinos Papageorgopoulos.

Grande occupait le poste de directeur technique du FC Laval depuis octobre 2021. Il avait précédemment été directeur technique du club Les Étoiles de l’Est, de 2011 à 2019. Il a aussi occupé le poste de responsable des programmes de soccer masculin et féminin du Collège Montmorency, de juillet 2017 à janvier 2021. Lors de sa carrière de joueur, Grande a joué pour l’Impact de Montréal lors des saisons 2004, 2005, 2008 et 2009, en USL.

Viollat était directeur technique de l’Association régionale de soccer Concordia.

Le CF Montréal Réserve joue en Première ligue de soccer du Québec (PLSQ). Lors de sa saison inaugurale en PLSQ, l’année dernière, l’équipe a terminé au sixième rang du classement, avec une fiche de 12-8-2.