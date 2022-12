Payne a dirigé D. C. United de 1994 à 2001 et, de nouveau, de 2004 à 2012. Il est ensuite devenu premier président du Toronto FC, mais n’a pas été capable de répéter ses succès précédents.

Kevin Payne, qui a aidé le D. C. United à former la première dynastie de la Major League Soccer avant d’occuper le poste de président du Toronto FC, est décédé. Il était âgé de 69 ans.

Neil Davidson Associated Press

Le Washington Post a rapporté que Payne a rendu l’âme dimanche, à Charleston, en Caroline du Sud, d’une maladie pulmonaire.

Payne a été intronisé au Temple de la renommée national de soccer des États-Unis dans la catégorie de bâtisseur en 2021.

Don Garber, commissaire de la MLS, a dit de Payne qu’il a été « l’un des dirigeants de club ayant connu le plus de succès dans la ligue ».

« Kevin a joué un rôle important dans la formation de la ligue et a aidé D. C. United à former la première dynastie de la MLS en gagnant trois des quatre premiers championnats de la Coupe MLS », a noté Garber dans un communiqué.

« D. C. United demeure l’une des équipes ayant accumulé les plus grandes réussites dans l’histoire de la ligue. »

Payne a dirigé D. C. United de 1994 à 2001 et, de nouveau, de 2004 à 2012. Il est ensuite devenu premier président du Toronto FC, mais n’a pas été capable de répéter ses succès précédents.

Lorsqu’il est arrivé à Toronto en novembre 2012, Payne s’est joint à une concession qui avait été incapable de se qualifier aux éliminatoires depuis son arrivée dans la ligue en 2007. La formation torontoise n’avait gagné que 45 matchs lors de ces six campagnes.

Payne a été limogé du Toronto FC en septembre 2013.