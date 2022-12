Victoire de l’Argentine

« C’était pas un match pour les cardiaques »

Le match n’avait pas encore commencé que déjà, le café Conca d’Oro de la rue Dante, dans la Petite Italie, affichait complet. Cent vingt minutes et une séance de tirs au but plus tard, la foule de partisans en liesse débordait dans la rue, célébrant la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde.