George Campbell et Zorhan Bassong

Le CF Montréal a annoncé avoir acquis le défenseur central américain George Campbell d’Atlanta United, mardi.

La Presse Canadienne

En retour, le club montréalais a cédé un montant d’allocation général de 400 000 $ en 2023 et de 200 000 $ en 2024, en plus d’un montant d’allocation général conditionnel pouvant aller jusqu’à 300 000 $. De plus, Atlanta United conservera un pourcentage du montant lors d’un éventuel transfert du joueur.

« Nous sommes très heureux de l’arrivée de George. Il s’agit d’un joueur qu’on avait tenté d’acquérir par le passé, mais son club avait préféré ne pas le laisser partir à ce moment-là », a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal Olivier Renard.

« Il possède le type de profil que nous apprécions particulièrement ; jeune, qui ne prend pas de place internationale et que nous pouvons accompagner dans son développement. Je suis très confiant qu’il possède ce qu’il faut pour renforcer notre ligne défensive actuelle », a ajouté Renard.

En trois saisons avec Atlanta United, le défenseur âgé de 21 ans a disputé 36 matchs de saison régulière, dont 22 titularisations, pour un total de 2151 minutes de jeu.

Sur la scène internationale, il a participé à deux matchs de l’équipe nationale U20 des États-Unis, faisant ses débuts le 5 septembre 2019.