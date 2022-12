Diana Matheson, ancienne membre de l’équipe nationale féminine, et son partenaire commercial Thomas Gilbert lanceront la ligue sous la bannière de Project 8 Sports Inc.

(Vancouver) Il y aura une nouvelle ligue professionnelle de soccer féminin au Canada.

La Presse Canadienne

Les Whitecaps de Vancouver ont annoncé lundi qu’ils accueilleront l’une des deux équipes fondatrices lorsque la ligue à huit équipes débutera en 2025. L’autre équipe fondatrice sera liée au Calgary Foothills Soccer Club.

Les villes où vont évoluer les six autres équipes devraient être annoncées en 2023. Il y aura des clubs à travers le pays répartis dans deux sections, avec quatre équipes dans chacune d’entre elles.

Les Whitecaps ont affirmé dans un communiqué que la ligue sera dirigée « principalement par d’anciennes joueuses de l’équipe nationale », et que Christine Sinclair et Stephanie Labbe vont contribuer « à la planification et au développement de la ligue ».

En entrevue à CBC, Matheson et Sinclair ont expliqué la genèse du projet. Après le bronze olympique en 2012, Sinclair s’attendait à des progrès pour le soccer féminin, qui ne sont jamais venus. « Je pensais vraiment que 2012 allait marquer un tournant au pays pour le soccer professionnel féminin. Mais cela ne s’est jamais produit. Et il n’y a toujours pas de chemin concret ici. »

Ainsi, dix ans plus tard, Sinclair et Matheson ont pris les choses en main.

« L’idée derrière tout ça, c’est de viser haut. Et si ce n’est pas le cas, quel est l’intérêt ? » a ajouté Sinclair.

« Alors visons gros dès le départ, rivalisons avec les meilleures ligues du monde et faisons venir les meilleurs talents. Et oui, d’avoir des enfants de 10 ans qui regardent un match et qui, 10 ans plus tard, jouent pour les Whitecaps, ce serait mon rêve. »

Matheson, qui a pris sa retraite du sport en juillet 2021, espère que cette nouvelle ligue propulsera vers l’avant l’ensemble de l’infrastructure sportive féminine canadienne.

« C’est la santé et le bien-être. C’est la confiance. C’est lié à de meilleures études. Il y a un lien énorme entre les femmes dans le sport et les femmes dans le monde des affaires, a déclaré Matheson à CBC. Et cela concerne le soccer, mais aussi les entraîneurs, les arbitres et les femmes qui occupent des postes de direction dans le sport. »

Elle a par ailleurs confié qu’Air Canada et CIBC sont déjà à bord en tant que commanditaires majeurs. Matheson a également promis que sa ligue saurait rivaliser avec les meilleures ligues au monde en termes de salaires.