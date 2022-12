C’était dans l’air, et c’est maintenant chose faite : Ismaël Koné a été transféré à Watford, en Angleterre.

Le jeune prodige québécois du CF Montréal rejoint donc une équipe de deuxième division anglaise, après une seule année professionnelle. Le transfert entrera en vigueur le 1er janvier prochain.

« Nous sommes très heureux pour Ismaël, a déclaré Olivier Renard, le directeur sportif et vice-président du club. Son évolution et le dénouement de ce transfert ont été très rapides. »

« Quand le talent est là, ce n’est pas une question d’âge ou d’expérience, ajoute Renard. Il a fait son choix parmi plusieurs options qui s’offraient à lui. Ismaël est certainement un bel exemple pour les jeunes montréalais et québécois. »

Koné est âgé de 20 ans. Il a disputé en 2022 une toute première année professionnelle, après avoir évolué dans le circuit amateur, notamment au CS Saint-Laurent.

« Je veux remercier le club pour tout ce qu’il a fait pour moi, mentionne-t-il dans le communiqué. J’ai grandi en tant que joueur, mais aussi à l’extérieur du terrain. J’avais beaucoup de choses à comprendre, mais les gens ici m’ont aidé à me développer. Je suis reconnaissant, parce que j’ai eu l’opportunité de commencer ma carrière à la maison. »

Ismaël Koné a disputé son tout premier match chez les pros avec un départ en Ligue des champions face à Santos Laguna, en février dernier. Il a d’ailleurs marqué dans une victoire montréalaise de 3-0 au Stade olympique.

Il est rapidement rappelé par John Herdman en sélection canadienne. Koné a fait ses débuts sous le maillot de l’unifolié en mars, à San José, face au Costa Rica.

L’homme de 20 ans a très bien fait sous les ordres de Wilfried Nancy avec le CF Montréal : 26 matchs, dont 18 titularisations, 2 buts et 5 passes. Il se démarque même en éliminatoires, enfilant le premier but d’une victoire de 2-0 face à Orlando City SC en première ronde.

Cette année de rêve se conclut avec non seulement une participation à la Coupe du monde de la FIFA, mais avec des minutes importantes dans les trois matchs du Canada. Il dispute respectivement 32 minutes contre la Belgique, 45 minutes contre la Croatie, et 29 minutes contre le Maroc, pour un total de 106.

Un transfert vers un club européen devenait de plus en plus inévitable pour la jeune pépite. Watford est présentement quatrième en Championship, avec 33 points. Pour passer automatiquement en Premier League, le club doit finir parmi les deux premiers. Ces places sont détenues, après 21 matchs sur 46, par Burnley (41 points) et Sheffield (38 points).

Au terme de la saison, les équipes de la 3e à la 6e position s’affrontent en matchs de barrage. Le gagnant rejoint les deux premières et passe en Premier League.

L’été dernier, Koné avait reçu de l’intérêt de la part de Norwich, puis de Sheffield. Le transfert vers ce dernier était tombé à l’eau à la dernière minute, à la fermeture du marché des transferts, le 1er septembre.