Les rumeurs repartent de plus belle pour Ismaël Koné. Après Sheffield et Norwich, voilà que l’informateur Fabrizio Romano l’envoie à Watford, en deuxième division anglaise.

Romano, bien connu à travers le monde pour ses informations privilégiées sur les tractations du soccer international, indique que le CF Montréal obtiendra une « somme record » pour le transfert du joueur québécois vers le club anglais.

Selon lui, Koné signera une entente à long terme avec Watford. Les examens médicaux auraient déjà été complétés.

L’histoire et l’ascension fulgurante d’Ismaël Koné ont été maintes fois racontées. Amateur encore en 2021, il s’entraîne avec le CFM avant de finalement signer un premier contrat professionnel à l’été de cette année-là.

Il dispute son tout premier match chez les pros avec un départ en Ligue des champions face à Santos Laguna, en février dernier. Et marque, dans une victoire montréalaise de 3-0 au Stade olympique.

Il est rapidement rappelé par John Herdman en sélection canadienne. Koné fait ses débuts sous le maillot de l’unifolié en mars, à San José, face au Costa Rica.

Il dispute une très belle année sous les ordres de Wilfried Nancy avec le CF Montréal : 26 matchs, dont 18 titularisations, 2 buts et 5 passes. Il se démarque même en éliminatoires, enfilant le premier but d’une victoire de 2-0 face à Orlando City SC en première ronde.

Cette année de rêve se conclut avec non seulement une participation à la Coupe du monde de la FIFA, mais avec des minutes importantes dans les trois matchs du Canada. Il dispute respectivement 32 minutes contre la Belgique, 45 minutes contre la Croatie, et 29 minutes contre le Maroc.

Un transfert vers un club européen devenait de plus en plus inévitable. Watford est présentement quatrième en Championship, avec 33 points. Pour passer automatiquement en Premier League, le club doit finir parmi les deux premiers. Ces places sont détenues, après 21 matchs sur 46, par Burnley (41 points) et Sheffield (38 points).

Au terme de la saison, les équipes de la 3e à la 6e position s’affrontent en matchs de barrage. Le gagnant rejoint les deux premières et passe en Premier League.