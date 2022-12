On a commencé en plaçant Olivier Giroud sur son trône. On a fini en s’émerveillant devant celui qui va rapidement l’usurper.

La France l’a emporté 3-1 contre la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde, dimanche. Un but de Giroud, qui lui a permis de prendre fin seul la tête des buteurs de l’histoire masculine de la France (52 en 116 matchs).

Puis, deux réussites magistrales de Kylian Mbappé en deuxième mi-temps. Et on pèse nos mots. Le prince du soccer français – et mondial – a enfilé ses 32e et 33e buts en 63 matchs pour les Bleus contre une Pologne tenace.

Deux filets d’une rare beauté. Deux finitions d’une précision chirurgicale. Deux démonstrations de la vaste étendue de son talent générationnel.

Au micro de la chaîne française TF1, le sélectionneur Didier Deschamps a souligné « l’unité » de son groupe, et la « capacité » qu’a Mbappé à « résoudre bien des problèmes ».

Pour le capitaine et gardien Hugo Lloris, il est « difficile de trouver ses limites sur un match comme [celui de dimanche] », a-t-il dit en parlant du vif numéro 10.

« On l’a peut-être un peu moins vu en deuxième période, mais il met deux buts extraordinaires. C’est un atout majeur pour notre équipe. »

Lloris lui aussi s’est inscrit dans l’histoire, en devenant le codétenteur du record de sélections en équipe de France (142) avec Lilian Thuram.

Le seul but de la Pologne est venu sur penalty, du pied de Robert Lewandowski, lors de la toute dernière action de la rencontre, à la 99e.

Comme dans un musée des Beaux-arts

Les Polonais avaient tenu leur bout contre les favoris en première mi-temps. On a même cru à une possible ouverture du score lorsque Piotr Zielinski s’est fait frustrer par le portier Hugo Lloris à la 38e, avant que Theo Hernandez et Raphaël Varane viennent s’occuper des retours. Cette triple occasion n’allait pas refaire surface de façon aussi franche pour les Aigles blancs.

Parce que quelques minutes plus tard, à la 44e, Mbappé a trouvé l’angle parfait pour permettre à Giroud de dépasser la marque qu’il codétenait avec Thierry Henry. Petite passe pour envoyer l’attaquant dans la surface, et v’lan. Wojciech Szczesny, le solide geôlier polonais, était battu une première fois.

« C’est génial, s’est réjoui Giroud. C’était un rêve de gosse de pouvoir battre “Titi”. C’est une immense fierté. Mais j’espère que je vais continuer à en mettre quelques-uns pour aller le plus loin possible. »

En seconde période, le rouleau compresseur français s’est mis en marche. Jusqu’à éteindre l’action.

« Sur l’ensemble du match, on a été assez sereins, a estimé le milieu Adrien Rabiot. On a maîtrisé notre sujet, encore plus en seconde période. Mais il n’y a pas eu de doute après cette première période. On était conscients qu’il fallait faire plus, mais on n’a pas douté. »

S’il y en a un qui ne doute de rien présentement, c’est bien Kylian Mbappé.

À la 74e, Antoine Griezmann dégage le ballon près de sa propre surface. Giroud l’obtient au rond central. Il l’envoie vers Ousmane Dembélé tout à droite. Qui remet à Mbappé, inexplicablement fin seul à l’orée de la boîte. Deux petites touches, un furtif regard vers sa cible… et juste comme ça, le ballon est dans le fond du filet. Une frappe puissante, en plein dans le mille.

Son deuxième est encore plus beau. À la 91e, il reçoit le ballon dans la surface. Il est entouré de trois défenseurs polonais. Il arme sa frappe, du pied droit encore, et envoie le globe dans le petit filet, à l’intérieur du deuxième poteau.

C’est 3-0 la France, c’est 5 buts et 1 passe pour Mbappé dans ce tournoi, et c’est 9 au total en une Coupe du monde et demie.

« En tant que sélectionneur, il n’y a aucune recette magique pour arrêter Mbappé, s’est désolé l’entraîneur polonais Czeslaw Michniewicz. C’est un joueur fantastique et il nous a fait du tort aujourd’hui. Il y a des grands joueurs comme Messi et Lewandowski. Quelqu’un doit prendre la relève, et Mbappé va le faire. »

Il est rare qu’un joueur, aussi talentueux soit-il, confirme son potentiel de façon aussi constante et déterminante. Que vous soyez des partisans français ou pas, profitez de ces moments comme d’une visite au Louvre, chers lecteurs.

La France est maintenant en attente de savoir qui, de l’Angleterre ou du Sénégal, elle affrontera en quarts de finale.