Coupe du monde

L’Australie s’offre le Danemark et file en huitièmes

(Al Wakrah) L’esprit viking du Danemark était bien las et l’Australie a montré plus d’envie pour conquérir mercredi sa place en huitième de finale du Mondial-2022, pour la deuxième fois de son histoire. Et ce sera contre l’Argentine samedi à Doha (20 h).