Battre le Brésil, mais pleurer. Et pas de joie.

C’est dans cet état que le Cameroun s’est retrouvé après sa victoire de 1-0 sur la Seleção, vendredi. Gain miraculeux, acquis dans les arrêts de jeu, qui n’a cependant pas été suffisant aux Lions indomptables pour se qualifier en huitièmes de finale.

C’est plutôt la Suisse, forte de sa victoire de 3-2 contre la Serbie, qui s’est emparée de la deuxième position du groupe H.

« On peut être fier de ce qu’on a fait ce soir, a souligné le gardien camerounais Devis Epassy. On a démontré qu’on était une grande équipe aussi, solidaire et combative, mais pas que ça. »

« On a tout donné, a quant à lui estimé Bryan Mbeumo. On rate notre qualification sur les deux premiers matchs où on n’a pas su faire la différence. »

Le Brésil avait décidé de reposer ses piliers. Mais on estime que même l’équipe B des Sud-Américains pourrait finir première de la plupart des groupes de cette Coupe du monde, tellement elle est profonde à toutes les positions.

Ses attaquants, qui ont eu 21 occasions de faire mouche, devront recentrer leur GPS. Du lot, seuls 7 tirs ont été cadrés. Et Epassy, l’homme fort du match, s’est érigé comme un mur à chacune de ces tentatives.

PHOTO MOISES CASTILLO, ASSOCIATED PRESS Le gardien camerounais Devis Epassy

De l’autre côté, les Lions ont été patients. En absorbant la majorité de la pression (65 % de possession en faveur du Brésil), ils devaient être efficaces en contre-attaque.

Avant ce match, non seulement la défense brésilienne n’avait pas accordé de but dans ce Mondial, elle n’avait pas non plus accordé de tir cadré ! Les solides défenseurs Thiago Silva et Marquinhos n’étaient toutefois pas sur le onze partant du Brésil, vendredi.

D’où l’importance de l’exploit du Cameroun. C’est d’ailleurs la toute première fois qu’une équipe africaine bat le Brésil dans l’histoire de la Coupe du monde.

« C’est une très grande joie et un très grand rêve, de gagner un match de Coupe du monde face au grand Brésil, a déclaré Jérôme Mbekeli, auteur de la passe décisive sur le but victorieux. Des gens que je vois jouer chaque week-end. […] Il y a quand même des regrets, mais on ne va pas cracher sur les trois points qu’on a pris ce soir. »

Les Camerounais ont placé trois tirs sur le cadre brésilien. Ederson, portier substitut à Alisson, a bloqué les deux premiers.

Mais sur le troisième, à la 92e minute, il a été complètement déjoué, et n’a pas bougé. À droite, Mbekeli a envoyé un somptueux centre vers la surface. Vincent Aboubakar, l’attaquant sur qui reposaient tous les espoirs camerounais dans ce tournoi, est parfaitement placé. Il a reçu le cuir sur sa tête, et l’a envoyé choir à la droite du filet.

Euphorique, il retire son maillot. Pourquoi pas ? Tu écris l’histoire en battant le Brésil, grand favori du tournoi ! L’arbitre le rejoint, lui décerne un deuxième carton jaune. Aboubakar se voit donc expulsé. Il en rit. Nous aussi.

PHOTO ANDRE PENNER, ASSOCIATED PRESS Vincent Aboubakar après avoir marqué le seul but du match.

C’est toujours 3-2 pour la Suisse dans l’autre match. Le Cameroun doit espérer une égalisation serbe pour passer en deuxième position. But qui ne surviendra pas. Sentiment doux-amer pour le Cameroun.

« En dehors du fait qu’on a gagné, on a quand même une déception, a noté le sélectionneur Rigobert Song. On se rend compte qu’on pouvait faire mieux. C’est une jeune équipe (du Cameroun), on a vu notre jeunesse qui monte en puissance, c’est à souligner. »

Le Brésil a donc rendez-vous avec la Corée du Sud, lundi prochain. La Suisse, elle, se mesurera au Portugal de Cristiano Ronaldo, mardi.

Le sélectionneur brésilien Tite a rappelé que personne n’a gagné trois matchs dans ce Mondial, et que « les trois équipes qui se sont qualifiées précocement ont perdu ». En plus du Brésil, la France et le Portugal se sont inclinés à leur dernier match de poules.

« Cela nous remet en question, dit-il. Il y a peu de temps d’un match à l’autre, ils sont équilibrés. Le foot moderne est universel. »

Avec l’Agence France-Presse