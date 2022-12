Le groupe de la mort… et du spectacle !

Le chaos. Le drame. Le spectacle. Les émotions. Tout y était, jeudi, à la conclusion du groupe D. Et c’est le Japon, pas l’Espagne et encore moins l’Allemagne, qui a fini premier. Un véritable exploit.

Parce qu’après avoir fait tomber les Allemands en lever de rideau, les Samouraïs bleus ont refait le coup aux Espagnols, jeudi, en l’emportant 2-1.

Résultat : les Japonais ont remporté le groupe de la mort. L’Espagne a pris le deuxième rang. L’Allemagne est éliminée. Et le Costa Rica, momentanément vecteur de chaos total pendant sa défaite de 4-2 contre la Mannschaft, termine au dernier rang.

Ces deux heures de soccer ont probablement été les plus mouvementées de l’histoire récente de la Coupe du monde. Essayons donc de résumer cette soirée de folie au Qatar.

L’Espagne et l’Allemagne ont rapidement pris les devants respectivement dans leurs matchs. Des ouvertures de score logiques, au profit d’une domination dans le jeu, à l’œil nu, et dans toutes les statistiques.

Álvaro Morata a fait mouche à la 11e minute pour la Roja, sur une belle passe de César Azpilicueta. Au stade Khalifa, la première mi-temps s’est conclue avec 83 % de possession en faveur des Espagnols. C’est simple : le Japon n’a virtuellement pas touché au ballon, et était bien chanceux de repartir aux vestiaires en retard par un seul but.

Au stade Al Bayt, Serge Gnabry a ouvert la marque à la 10e pour les Allemands, et la période a été semblable, quoiqu’un peu plus partagée.

À ce moment, on semblait se diriger vers une suite des choses bien tranquille.

Mais les Japonais, et même les Costaricains, n’avaient pas fini de nous surprendre.

Le sélectionneur du Japon Hajime Moriyasu a fait entrer Ritsu Doan et Kaoru Mitoma à la mi-temps, et l’allure du match a changé instantanément. Rappelons que contre l’Allemagne, les Japonais avaient marqué coup sur coup en l’espace de quelques minutes.

Ils n’avaient donc besoin que d’un ou deux éclairs de génie pour répéter l’exploit.

À la 48e minute, c’est ce qui se produit. Doan se permet une frappe puissante de loin. Le gardien espagnol Unaï Simon y touche, mais la vélocité du ballon le fait passer tout droit. C’est 1-1.

La pression japonaise reprend de plus belle. C’est la 51e minute. Doan, encore lui, envoie une longue passe vers le deuxième poteau. Mitoma parvient tout juste — et encore — à garder le ballon en jeu en profondeur. Le cuir revient à l’embouchure et touche la cuisse d’Ao Tanaka. Qui marque. C’est 2-1 Japon !

Mais le ballon est-il sorti ? On vérifie à la reprise vidéo. On a bien l’impression que le but sera annulé.

Mais il ne l’est pas. On dit que le ballon est resté en vie, de justesse. Une décision controversée, qui allait avoir des répercussions dramatiques.

Retournons voir ce qui se passe dans ce Costa Rica-Allemagne. À la 58e, Los Ticos égalisent à 1-1, du pied de Yeltsin Tejeda. Si le Costa Rica prend les devants, non seulement il est qualifié, mais l’Espagne est éliminée. Tout comme l’Allemagne.

À la 70e, le Costa Rica marque. Et mène 2-1. Une bévue de Manuel Neuer, pourtant un des grands portiers du soccer international. Le gardien costaricain Keylor Navas ferme les yeux et porte les bras au ciel. L’ordre du foot mondial est sens dessus dessous.

Jusqu’à ce que Kai Havertz vienne le rétablir. À peine. L’attaquant de Chelsea fait 2-2 à la 73e. Puis récidive à la 85e ; c’est 3-2. Niclas Füllkrug confirme la victoire allemande à la 89e en marquant le 4-2. Mais la qualification n’est pas encore acquise.

Non. Pour ça, ça prend un but égalisateur de l’Espagne de l’autre côté. Ce qui ferait passer et la Roja, et la Mannschaft.

Mais les Samouraïs ont d’autres idées en tête. Leur bloc défensif est solide. L’Espagne continue de se passer le ballon ; elle a effectué 968 passes dans ce match ! Contre seulement 153 pour le Japon. Un écart absolument ahurissant. Surtout que c’est le Japon qui mène encore.

Et c’est le Japon qui gagne. Ses six points, acquis contre deux puissances mondiales, le placent au sommet. L’Espagne, à 4 unités, se qualifie grâce à son différentiel de buts.

Les Japonais affronteront donc les Croates en huitièmes, lundi. Les Espagnols ont rendez-vous avec le Maroc mardi.

Et les Allemands vont continuer de se poser des questions. Et, probablement, de demander des comptes à la FIFA. Parce qu’avec tout ça, c’est le but accordé aux Japonais à la 51e qui les ont éliminés.