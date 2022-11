Mon premier et plus marquant souvenir est la Coupe du monde de 1982 en Espagne avec une victoire surprise de l’Italie et la légende du numéro 20, Paolo Rossi. Rossi avait été suspendu pendant deux ans pour une histoire de parties truquées et il était de retour au jeu depuis moins de trois mois. Personne ne s’attendait à le voir jouer régulièrement et encore moins terminer meilleur marqueur du tournoi avec six buts. Pablito souleva une troisième Coupe du monde pour l’Italie et mon père et moi avons sauté sur nos vélos respectifs, avec des drapeaux de l’Italie attachés autour de notre cou, en criant dans les rues de Saint-Michel et de Saint-Léonard : “Viva l’Italia ! Viva l’Italia !” Grazie Paolo Rossi !