L’enjeu était total pour l’Allemagne. Le choc face à l’Espagne, prometteur. Et la pression sur ses épaules, suffocante. Mais la Mannschaft est parvenue à rester en vie dans cette Coupe du monde en accrochant la Roja, 1-1, dimanche.

Les deux buts sont survenus en deuxième mi-temps. Álvaro Morata a ajouté un deuxième filet à son compteur à la 62e, puis Niclas Füllkrug a égalisé la marque à la 83e.

Ainsi, les deux équipes, des puissances historiques en quête d’un nouvel élan, se sont livré un des beaux affrontements de ce tournoi jusqu’à présent. Les vagues offensives ont été nombreuses, partagées. L’Espagne a dominé la possession, certes. Mais l’Allemagne a été très efficace en contre-attaque.

Il le fallait, parce qu’après sa défaite face au Japon dans la première journée, les Allemands n’avaient pas droit à l’erreur. Une défaite, et c’en était fini de leurs chances de sortir du groupe. L’Espagne, quant à elle, bombait le torse après son gain de 7-0 face au Costa Rica.

Mais dimanche était un autre jour, un autre match. L’Espagne a contrôlé le jeu, tapant tranquillement du ballon pour endormir son adversaire. Surtout en première mi-temps. La statistique est frappante : la Roja a complété 637 passes, contre 345 pour les hommes de Hansi Flick. La moitié moins !

Vous vous rappelez d’Andrés Iniesta et de Xavi, ces deux milieux de terrain espagnols aux talents générationnels ? Ceux-là mêmes qui ont été au centre des succès de cette équipe entre 2008 et 2012 ? Imaginez-vous donc que cette sélection s’est déjà régénérée à cette position. Gavi et Pedri, qui ont respectivement 18 et 20 ans, affichent déjà la confiance de grands joueurs internationaux.

Pedri, entre autres, a touché 79 fois au ballon dans ce match, réussissant 91 % de ses passes. C’est du lourd.

Le score est resté vierge après la première période, notamment grâce au brio de Manuel Neuer. Le geôlier allemand s’est brillamment interposé à la 7e minute devant un tir de Dani Olmo. Frappe puissante qui a quand même heurté la barre transversale.

Arrive la deuxième période. Plusieurs changements de part et d’autre sont venus changer l’allure de la rencontre. À la 62e, Jordi Alba envoie une passe à ras le sol du couloir gauche. Álvaro Morata, entré moins de 10 minutes plus tôt, y pose habilement l’extérieur du pied droit. 1-0, Espagne.

On aurait pu croire que ce but allait sonner le glas des chances de l’Allemagne d’obtenir un résultat ici. Mais à voir la physionomie de ce match, et le jeu ouvert d’un côté comme de l’autre, on sentait qu’on n’en était pas au dernier rebondissement.

Jamal Musiala a été vif tout le match dans le couloir droit. À la 83e, il reçoit le cuir à l’orée de la surface. Sa touche devient une petite passe vers son coéquipier Niclas Füllkrug, tout juste à côté. Et ce dernier place son tir parfaitement dans le coin supérieur gauche du filet. La marque était de nouveau égale à 1-1, et les espoirs allemands sont réapparus.

Le Costa Rica a battu le Japon en matinée. Ce groupe de la mort est donc complètement ouvert à nouveau. La troisième journée risque d’être riche en rebondissements.