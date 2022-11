Lionel Messi, Julian Alvarez, Angel Di Maria, Nahuel Molina et Enzo Fernandez

L’Argentine contemplait le désastre. Puis, Lionel Messi l’a délivrée.

L’Albiceleste l’a emporté 2-0 face au Mexique, samedi, dans un match tendu au possible.

La pression, déjà tangible avant cette rencontre, n’avait fait qu’augmenter pendant 63 minutes. Le jeu était teigneux, crispé, comme il l’est souvent entre ces deux équipes.

Pour l’Argentine, la victoire face à El Tri était cruciale. Après sa défaite contre l’Arabie saoudite mardi, une des plus grosses surprises de l’histoire de la Coupe du monde, le précipice était tout près. L’ordre mondial du soccer avait été bousculé. Le peuple argentin, aussi.

Puis arrive la 64e minute, toujours à 0-0. Lionel Messi reçoit le ballon dans l’axe, une passe d’Ángel Di Maria. Une touche, pour contrôler. Une enjambée, pour armer. Et, de son fameux pied gauche, bang. Sa frappe basse, de l’extérieur de la surface, cible le coin droit du filet de Guillermo Ochoa, et passe sous le gardien.

Seulement qu’avec le visage de Messi, on a pu voir tout ce que ce but a représenté. Pour lui, pour sa sélection, pour sa nation.

On parle de délivrance, et le mot est juste. Parce que jusque-là dans ce match, rien n’y faisait. Malgré qu’elle avait l’ascendant en possession, l’Argentine n’avait que deux petits tirs tentés, et aucun cadré. Le match n’avait été spectaculaire pour aucune des deux équipes.

Les Argentins n’avaient cadré aucun tir. Leur premier a été la réussite de celui que l’on dit l’héritier de Diego Maradona, dont le deuxième anniversaire de sa mort avait été célébré la veille.

Leur deuxième ? Un petit bijou du jeune Enzo Fernández à la 87e. Une belle frappe enroulée du coin gauche de la surface, après une passe décisive… de Messi. Qui d’autre.

De l’autre côté, le Mexique a semblé vouloir jouer le nul dans cette rencontre. Malgré quelques percées intéressantes en zone offensive, on a laissé l’essentiel de la possession aux Argentins. Une stratégie qui a frustré et fonctionné pendant un temps, avant que le match ne bascule.

Relancée, l’Argentine ? Après deux matchs, et en dépit de son échec cuisant face aux Saoudiens, elle se retrouve en deuxième position du groupe C. Son affrontement contre la Pologne de Robert Lewandowski (1re, 4 points), mercredi, fera foi de tout.