Coupe du monde

Pas de but pour l’Uruguay et la Corée du Sud

(Doha) Malgré quelques attaquants de classe internationale sur la pelouse, l’Uruguay et la Corée du Sud n’ont pas réussi à se départager jeudi au stade Education City de Doha (0-0), et devront se montrer plus tranchants respectivement contre le Portugal et le Ghana lundi.