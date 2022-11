La question était : après la CONCACAF, le Canada peut-il rivaliser avec les meilleures nations au monde ? On a eu notre réponse, jeudi : oui.

Jean-François Téotonio La Presse

La sélection nationale a disputé un dernier match préparatoire, contre le Japon, avant d’affronter la Belgique en Coupe du monde, mercredi prochain. L’unifolié a offert une solide performance dans une victoire in extremis de 2-1.

Il aura fallu un penalty accordé dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps pour briser l’égalité. Et c’est Lucas Cavallini, à la 93e, qui a scellé l’issue du match. Steven Vitória avait marqué le premier but de cette remontée à la 21e.

PHOTO KARIM SAHIB, AGENCE FRANCE-PRESSE Steven Vitória (5)

Le Canada répond bien

Oui, le Canada a paru un peu nerveux en entame de rencontre. Et contre une grande nation comme le Japon, qui en sera à sa septième Coupe du monde consécutive la semaine prochaine, un simple moment d’égarement peut coûter cher.

C’est ce qui est arrivé à la 9e minute. Un long ballon du centre du terrain a habilement été dévié par Yuki Soma, la jambe en arabesque, tout juste devant le gardien Milan Borjan. 1-0, Samouraïs bleus.

Mais ce but a semblé fouetter la troupe de John Herdman. C’est elle qui a dicté le rythme et dominé la possession par la suite en première mi-temps. Jonathan David, notamment, a été audacieux dans ses duels et dans le dernier tiers. Tajon Buchanan a usé de sa vitesse à bon escient à plusieurs reprises. Junior Hoilett a été très efficace dans sa distribution du ballon sur phase de jeu arrêté.

C’est dans ce contexte que le Canada est parvenu à égaliser, d’ailleurs. À la 22e, Hoilett a envoyé un des huit corners canadiens dans la surface. Après une déviation d’Atiba Hutchinson, le défenseur Steven Vitória a fait mouche à l’embouchure.

Des ajustements à faire

En deuxième période, le Japon s’est fait plus insistant. Et malgré un tir qui a battu Milan Borjan à la toute fin du match, avant de heurter le poteau, les Japonais ne sont pas parvenus à percer à nouveau la défense canadienne. En soi, plus que la belle performance des Rouges avec le ballon, c’est de cette résilience qu’ils devront faire preuve face aux féroces menaces offensives belges, croates et marocaines.

Il demeure que l’unifolié aura certains ajustements à faire d’ici le début du grand tournoi. Il aura notamment besoin de plus de réussite dans le dernier tiers. Derrière, il devra aussi éliminer certains déchets techniques. Samuel Piette, notamment, en a commis quelques-uns en première mi-temps, avant d’être remplacé par Ismaël Koné pour la deuxième.

Chez les autres représentants du CF Montréal, Alistair Johnston et Kamal Miller ont été titulaires. Avec son 28e match consécutif pour le Canada, Johnston a battu le record auparavant détenu par Bruce Wilson. Joel Waterman, en remplacement de Johnston, a obtenu une vingtaine de minute de jeu en fin de match.

À noter aussi l’excellente performance de Junior Hoilett. L’attaquant de Reading, en Angleterre, a été l’un des meilleurs joueurs canadiens lors de cette rencontre. Visiblement, il veut forcer la main de John Herdman.

Alphonso Davies, toujours avec le Bayern Munich en Allemagne, ne faisait pas partie de l’alignement du Canada. Le milieu Stephen Eustáquio, qui devait être sur le banc, en a été retiré tout juste avant le début du match. Pour l’instant, il n’est pas clair s’il s’agit d’un repos préventif ou d’un réel enjeu de blessure.